ABD bankaları kripto para işlemlerine ilişkin önemli bir karar aldı. Ülkenin en büyük bankaları tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı kullanılarak sanal para piyasasına yatırım söz konusu olmayacak.

ABD’de Kredi Kartıyla Sanal Paralara Yatırım Yapmanın Önü Kapandı

Amerika’nın bankacılık sektörünün liderlerinden olan bazı bankalar kripto paralara kredi kartıyla yatırımın önünü kapatma kararı aldı. Bankalar arasında ise JP Morgan Chase & Co. ve Citigroup yer aldı. Bunların yanında aynı kararın Bank of America Corp tarafından da alındığı açıklandı. Sektörün liderlerinin aldığı karara göre banka müşterileri kredi kartıyla sanal para piyasasına artık yatırım yapamayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan JP Morgan Chase & Co.’nun basın sözcüsü, piyasadaki risklere işaret ederek, söz konusu işlemlerin en kısa zamanda sonlandırılacağını ifade etti. Rogers açıklamasında kripto para birimlerinin kredi riskinin yüksek olduğuna da vurgu yaptı.

Alınan kararı zaman kaybetmeden uygulamaya başlayan Bank of America Corp ise kredi kartıyla yapılan kripto para birimleri işlemlerini kabul etmedi. Bank of America cephesinden gelen açıklamaya göre, söz konusu uygulamanın tüm bireysel ve ticari kredi kartlarını kapsadığının altı çizildi. Banka bankamatik kartlarıyla yapılacak işlemlerde herhangi bir yasağın olmadığını belirtmeyi ihmal etmedi.

Citigroup’un açıklamasını ise basın sözcüsü Jennifer Bombardier yaptı. Bombardier açıklamada yasağın başlayacağını, piyasadaki gelişimin şimdilik güven vermediğini, kripto paralar hakkında alınan kararın ilerleyen günlerde farklı bir boyuta taşınabileceğini, bankanın piyasa hareketlerine göre yeni politikaları hayata geçireceğini belirtti.

ABD’li bankaların aldığı bu yasaklama kararı sanal para piyasasını nasıl etkileyecek şimdilik bilinmezken, etkiler ilerleyen günlerde netlik kazanacak.