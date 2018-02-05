Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin lider şirketi Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlandı. Bugün yapılan açıklama ile 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6,25 TL olarak belirlendi. Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza talep arzın 4,8 katı kadar oldu.

Bu halka arz, eşit oranda hisse sahibi olan Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in toplamda yüzde 20 hissesine eşit olan 23,621 milyon adet ikincil hisse satışıdır. Şirketin toplam değeri ortalama 7.38 milyar TL’dir(1.58 milyar euro).

Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.

“Yüksek Talep Türkiye’ye ve Enerjisa’ya Olan Güveni Gösteriyor”

Halka arz sürecine ilişkin değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, gelen rekor düzeydeki talebin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye, ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu söyledi. Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Göçmen, “Bugün geldiğimiz noktada Enerjisa Enerji’ye özellikle yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin bizim açımızdan olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından da büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi.

E.ON CEO’su Johannes Teyssen: “Elektrik dağıtım ve perakendecilik işini yürüten Enerjisa Enerji’nin halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, yerli ve yabancı yatırımcıların Enerjisa’nın performansına duydukları güveni gösteriyor. Türkiye’deki 9 milyon müşterimiz de daha da büyüyen gücümüzden fayda sağlayacaklar” diye konuştu.

“Enerjisa, Karlı ve Güçlü Büyümesini Sürdürecek.”

Yoğun talebe ilişkin Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Şirketimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı talepte önde gelen ve saygın yatırımcılar tarafından yüksek talep alması bizim için çok gurur verici oldu. Bu başarı sektörümüzün kurumsallaşması ve şeffaflaşması yönünde de önemli bir adım olduğu gibi bize bir kat daha sorumluk getirdi.” dedi. Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inandıklarını vurgulayan Zaimler, tüm yatırımcılara teşekkür etti. Yatırımcılardan gelen yüksek talebin de motivasyonuyla Enerjisa olarak yeni döneme daha güçlü başladıklarının altını çizen Zaimler, “Sektörün lideri, en büyük oyuncusu olarak yönetim kadromuz ve 10 bin çalışanımızla bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak, Enerjisa’ya yatırım yapmış olan yatırımcıların bu yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için çalışacağız” dedi.