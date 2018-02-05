Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sistemleri fuarı ISK-SODEX yeni tarihinde ve yeni yerinde ulusal ve uluslararası markaları Türkiye’de bir araya getiriyor. Sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen fuar, 7-10 Şubat 2018 tarihinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre merkezinde kapılarını açıyor.

Gerçekleştirdiği ihracat artışlarıyla Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızı haline gelen iklimlendirme sanayi, bu başarısını 7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek ISK-SODEX fuarında taçlandırmaya hazırlanıyor.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliği ile organize edilen Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ISK-SODEX’e bu yıl 44 ülkeden binin üzerinde firma katılacak.

Sektörün tüm oyuncularını bir araya getirecek olan ISK-SODEX’te ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat ve su arıtma alanlarında faaliyet gösteren firmalar yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Ayrıca, Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyon ürün grupları ile ISK-SODEX her zamankinden daha zengin bir deneyim sağlayacak.

Kombi Ustaları Yarışıyor!

Sanayicileri bir araya getirecek olan fuar, renkli etkinliklere de sahne olacak. Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Ustalar Ligi 2018 yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin en iyi ustası” olarak ödüllendirilecek. Sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla Borusan Mannesmann, E.C.A., Fıratboru ve Rothenberger sponsorluğunda yapılan yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL değerinde ödül verilecek.

Ziyaretçilere Kombi ve Araba Kazanma Şansı!

Fuarda ziyaretçiler için bir de çekiliş yapılacak. 1 ticari araç ve 6 adet kombi, fuar süresince kayıt yaptıran kişiler arasında yapılacak çekilişle şanslı sahiplerini bulacak

Uluslararası Alım Heyetleri ISK-SODEX’te Olacak

170’i Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Ticaret Heyeti programı kapsamında olmak üzere, toplam 470 kişinin yer aldığı satın alma heyetleri fuarda katılımcı firmalarla buluşacak.

Uluslararası delegasyonlar düzenlenecek B2B toplantılarda Türk ihracatçıları ile tanışma fırsatı bulacak, yeni işbirliklerinin yolunu arayacak.

ISK-SODEX’in Programı Yine Dolu Dolu

80 binin üzerinde ziyaretçi bekleyen ISK-SODEX fuar süresince destekleyici programlar yürütülecek, katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkânlar sunulacak. Bu yıl ilk kez oluşturulan Forum Alanı’nda katılımcılar yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini ziyaretçilere tanıtma imkanı elde edecek.

İklimlendirme sistemlerinin geleceğini etkileyen dijitalleşme, verimlilik gibi konular da fuar süresince düzenlenecek toplantılarda masaya yatırılacak.

Bunun yanı sıra, birçok dernek ve oda sektörün tüm paydaşları arasındaki diyalogu artırmak amacıyla bu yıl ilk defa seminer ve konferans düzenleyecek. Sektör temsilcilerinin deneyimlerini paylaşacakları bu seminerlerde Rüzgarsız Teknolojiler’den Enerji Verimliliğine, İleri Teknolojili Ürünlerden Endüstri 4.0’a kadar birçok konu tartışmaya açılacak.