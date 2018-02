Veri yönetimi ve gizlilik alanlarında sürdürdüğü yüksek standartlar, Teleperformance’a HPE-IAPP Gizlilik İnovasyon Ödülü'nü getirdi.

Çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde dünya lideri Teleperformance, Kaliforniya'da IAPP tarafından düzenlenen Gizlilik, Güvenlik ve Risk konferansında prestijli HPE-IAPP Gizlilik İnovasyon Ödülü'nü aldı. Teleperformance, müşterilerinin ve vatandaşların güvenini kazanmak için gizlilik süreçlerine en üst seviyede önem veren kurumların layık görüldüğü Gizlilik Operasyonları kategorisinde ödül kazandı.

"Kapalı Döngü" Güvenlik, Mutlak Veri Gizliliği Sağlıyor

Dünyanın 74 ülkesinde bulunan merkezleriyle 163'ün üzerinde pazara hizmet sunan Teleperformance, bu büyük ölçekli yapılanma içinde veri gizliliğini en güvenli biçimde korumak amacıyla Global Zorunlu Uyumluluk ve Güvenlik Politikaları (GECSP) adlı dünya çapında geçerli güvenlik politikalarını hayata geçirdi. Dolandırıcılık ya da güvenliğe yönelik ihlallerin tümünü etkin olarak önlemeyi esas alan "Kapalı Döngü" güvenlik yapısı, Teleperformance'ın kendi süreçlerine özgü geliştirdiği teknolojilerle desteklendi.

Bu sayede hassas bilgilere kurum içinde izinsiz ulaşılması durumunda yöneticiler anlık olarak bilgilendirilirken, müşteri temsilcilerinin birden fazla ekran ile çalışıp not almalarını gerektiren durumlarda kişisel veri sızıntılarını önleyecek standartlar oluşturuldu. GESCP politikaları çerçevesinde kanıtların yüklenmesinden, üst yönetime raporların sunulmasına kadar tüm uyumluluk süreçlerini başarıyla yöneten Teleperformance; e-posta, SMS, chat ve sosyal medya aracılığıyla sunduğu bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde veri koruma standartlarını yükseltiyor. Gizlilik ihtiyacına titiz ve bütünsel bir yaklaşım getiren Teleperformance, kişisel ve hassas verilerin her an korunmasını sağlarken, veri sızıntılarını ve ihlalleri de önlüyor.

Zengin bir global portföye sahip olan Teleperformance'ın telekomünikasyondan finansa, sağlıktan perakende ve kamuya kadar pek çok sektörde 850'nin üzerinde müşteriye hizmet verdiğini hatırlatan Teleperformance Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Global CEO'su Daniel Julien, "Müşterilerimiz, kendilerine ait verilerin günün her anında en yüksek global güvenlik ve gizlilik standartlarıyla işleniyor olduğunu biliyor ve bize güveniyor. Teleperformance, IAPP tarafından sektörler arası böylesi bir performans göstergesiyle ödüllendirilmenin gururunu yaşıyor. Risk değerlendirme yaklaşımımız, güvenlik tedbirlerimiz ve gizlilik standartlarımızla müşterilerimize her zaman en yüksek veri koruma ve gizliliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile Uyumlu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile başta çağrı merkezi sektörü olmak üzere müşteri verilerini işleyen her kurumun tabi olduğu yasal çerçeveye tam uyumluluk gösteren Teleperformance Türkiye, kendi içinde sızma testlerini ve zafiyet testlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Üstelik, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi alanında uluslararası bir kuruluşun denetimleriyle veri gizliliği alanında soru işaretleri ortadan kaldırılıyor.

İş süreçlerini Teleperformance'ın GECSP global standartlarına göre düzenleyen Teleperformance Türkiye, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standart olan ISO/IEC 27001 sertifikasına ve kredi kartıyla işlem yapan firmalar için kritik bir standart olan PCI DSS sertifikasına sahip bulunuyor. Bunlara ek olarak, Data Protection Officer (Veri Koruma Sorumlusu) pozisyonunun Türkiye’deki ilk uygulayıcılarından biri olan Teleperformance Türkiye, teknolojide öncü olma vizyonuyla Aralık 2016’da organizasyon şemasına dahil ettiği bu pozisyonu Ercüment Arı’nın 20 yıllık sektörel tecrübesiyle güçlendirdi. 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile çizilen çerçevenin, Teleperformance için yıllardır devam eden bir şirket kültürü olduğunu ifade eden Teleperformance Türkiye DPO’su ve Bilgi Güvenliği Direktörü Ercüment Arı, “Teleperformance bu ödülü gerek vizyoner liderleriyle gerekse tecrübeli ve yetenekli ekibiyle hak etti. Bizler de Türkiye operasyonlarında Teleperformance Global’in tüm süreçlerde özen gösterdiği bu değerli şirket kültürüyle uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, KVKK ve GDPR’ye tam uyum göstermesiyle takdir gören uygulamalar gerçekleştiriyoruz,” dedi.