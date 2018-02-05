Çevre kirliliğine karşı karbon salınımını azaltmanın yeni yolları aranırken, perakende gıda soğutmasında CO₂ kullanımı hızla öne çıkıyor. CO₂ kullanımı konusunda doğan eğitim ihtiyacını karşılamak üzere Danfoss tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Mobil CO₂ Eğitim Birimi, tüm bunların uygulamada nasıl bir araya geldiğini gösteriyor.

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca konteyner içi eğitimler, Danfoss Türkiye Türkiye Gıda Perakende ve Endüstriyel Soğutma Sistemleri Satış Müdürü Kıvanç Aslantaş ve Danfoss Türkiye Gıda ve Perakende Satış Mühendisi Engin Sökmen tarafından veriliyor. Ünitenin Türkiye turu süresince eğitmenler, Danfoss’un AHR Expo İnovasyon Ödülünü alan Multi Ejector teknolojisini tanıtıyorlar ve demosunu yapıyorlar. Yılın en sıcak gününde bile sistem verimliliğini %20'ye kadar artırma potansiyeli sayesinde transkritik CO₂ sistemlerinin kullanım alanının sadece soğuk ve ılıman iklimlerle sınırlı olmadığı da gösteriliyor.

29 Ocak’ta gerçekleşen konteynerin tanıtım etkinliğine Danfoss Soğutma Sistemleri Bölge Satış Direktörü Toni Timirci, Danfoss Türkiye Gıda Perakende ve Endüstriyel Soğutma Sistemleri Satış Müdürü Kıvanç Aslantaş, Danfoss Türkiye Gıda ve Perakende Satış Mühendisi Engin Sökmen, Türkiye Orta Doğu ve Afrika Pazarlama Başkanı Naveen Sivakumar ve Cantaş Genel Müdürü Özgür Arseven katıldı.

Danfoss Soğutma Sistemleri Bölge Satış Direktörü Toni Timirci, toplantıda şunları söyledi: "Isı geri kazanımı, paralel sıkıştırma ve ejektör teknolojisi ile CO₂, her türlü iklimde son derece verimli hale geldi. CO₂, ozon tabakasını inceltmiyor ve mümkün olan en düşük GWP (küresel ısınma potansiyeli) değerine sahip... Perakende ve gıda sektöründe giderek yaygınlaşan CO₂ soğutkanının kullanımı konusundaki eğitimleri, bizzat Danfoss eğitmenlerimiz veriyor. Eğitimlerde CO₂ çözümleri için ekipman ve parçaların yanı sıra interaktif öğrenme modülleri de yer alıyor.” Konteynerin Türkiye'ye gelmesi için çok çaba harcadıklarını söyleyen Timirci; "100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Danfoss’un, dünya turunda Türkiye’yi dördüncü ülke olarak seçmesi bizim içim gurur verici.” dedi.

Konteynere bir hafta boyunca ev sahipliği yapan Cantaş Genel Müdürü Özgür Arseven, “Konu, CO₂ olunca sistemler ve güvenlik tedbirleri değişiyor. Yurt dışındaki bu eğitimlere katılmak için uzun bir zaman ve oldukça büyük bütçeler gerekiyor. Bu eğitim, hem bize hem sektöre hem de öğrencilere çok faydalı olacak. Danfoss’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Danfoss Türkiye Gıda Perakende ve Endüstriyel Soğutma Sistemleri Satış Müdürü Kıvanç Aslantaş, "Avrupa'dan önce bu konteynerın ülkemize gelişi, gerek sektör çalışanları gerekse üniversite öğrencileri için çok önemli. İngilterede 2012 yılından beri, Danimarka'da ise son bir senedir tüm marketler CO₂ soğutmaya geçti. Türkiye'nin de üretim yapan firmalarıyla birlikte çok yol katedececeğimize inanıyoruz. Endüstriyel soğutmada birçok yeni ürün geliyor, biz de Danfoss olarak her zaman sektöre öncülük yapmak üzere çalışıyoruz” dedi.

Danfoss Türkiye Gıda ve Perakende Satış Mühendisi Engin Sökmen ise, “CO₂ doğal soğutkanının tüm potansiyelinden yararlanmaları için perakendecilerin yanı sıra soğutma sistemleri üretimi, kurulumu ve servis hizmeti veren firma çalışanlarına gerekli bilgiyi Mobil CO₂ Konteynerimiz ile sağlamayı amaçlıyoruz. Danfoss’un AHR Expo İnovasyon Ödülünü alan Multi Ejector teknolojisininin Türkiye'de mükemmel çalışabileceğini göstermekten dolayı çok mutluyuz. Kuzey ülkelerinde %30'a kadar enerji verimliliği sağlayan bu sistem, ülkemizin ikliminde ise %20'ye kadar kadar enerji verimliliği sağlayabilir” dedi.

Çevre Dostu CO₂

Çevresel açıdan CO₂, ODP değeri 0 ve GWP değeri 1 olan çok cazip bir soğutkandır. Atmosferde doğal olarak ve bol miktarda bulunur, pratik uygulamalarda CO₂ sistemleri çok yüksek performans gösterir. Bunun başlıca nedenleri daha iyi ısı değişimi, CO₂'nin ikincil soğutkan olarak kullanıldığı durumlarda düşük basma gücü ihtiyacı ve soğuk iklimlerde kışın düşük yoğuşma basıncı ile çalışma imkânıdır. CO₂ sistemlerinde verimlilik, diğer soğutma sistemlerine kıyasla uygulamaya ve iklime daha çok bağlıdır. Tüm soğutkanlarda, yoğuşma sıcaklığının artmasıyla sistem verimliliği düşer ve CO₂ bu düşüşün en keskin olduğu soğutkanlar arasındadır. CO₂'nin iyi termo-fiziksel özellikleri bunu belli bir dereceye kadar telafi edebilir.

Danfoss, multipack ticari soğutma sistemlerinde CO₂'nin ana soğutkan olacağına inanıyor. F gaz yönetmeliği, buna yönelik açık bir gayrettir.

Dünya turuna 2017 yılında Amerika’da başlayan konteyner (eğtim ünitesi), Avusturalya ve Malezya’nın ardından Ocak 2018’de Türkiye’ye geldi. İlk eğitim, 29 Ocak tarihinde Cantaş Gebze Tesisleri’nde başladı. Konteyner, 7-10 Şubat tarihleri arasında Sodex Fuarı kapsamında Tuyap’ta sergilenecek. 12-16 Şubat tarihleri arasında ise ISKAV’da (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) bulunacak mobil eğitim ünitesinde çok sayıda üniversite ve meslek yüksek okulu öğrencilerine eğitim verilecek. Eğtim ünitesi, İstanbul’un ardından 19-23 Şubat tarihleri arasında Frigoduman’nın İzmir Yerleşkesi’nde Türkiye turunu tamamlayacak.