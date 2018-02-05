Üretici portakaldan bu sene umduğunu bulamadı. Portakalın bahçeden çıkış fiyatı 50 kuruşa kadar geriledi. Üreticinin imdadına ise portakal kabuğu yetişti. Şu günlerde portakal kabuğunun kilogramı 4 TL’ye kadar çıktı.

Portakalın Kendisi 50 Kuruş, Kabuğu İse…

Çukurovalı narenciye üreticileri fiyatların aşağı yönlü seyrinden olumsuz etkilendi. Portakal üreten çiftçiler kilo fiyatının 50 kuruş olmasından dert yanarken, portakal kabuğu fiyatındaki artış üreticinin yeni umudu oldu.

Narenciye üretiminin yoğun olarak devam ettiği kent ve ilçelerde kuru portakal kabuğuna talep ciddi oranda arttı. Talepteki artış kurutulmuş portakal kabuğu fiyatına ise artış olarak yansıdı. Bugünlerde bir kilo kuru portakal kabuğu 4 liraya satılıyor. Üretici portakalın kendisinden para kazanamadığını, kabuk fiyatınınsa memnun edecek seviyeye yükseldiğini belirtti.

Almanya Ve Fransa’ya İhraç Ediliyor

Portakal kabuğunun kullanım alanlarına bakıldığında gıdadan kozmetiğe kadar geniş bir alana sahip olduğu görülüyor. Buda talebin artmasını beraberinde getiriyor. Çukurovalı üreticiler kuruttukları portakal kabuklarını öncelikle yurtiçi piyasaya satıyor. Bunun yanında yurtdışına da ihraç ediyor. İhracatta ilk adresler ise Almanya ve Fransa olarak gözlemleniyor. Bunların yanında bölgedeki çiftçiler kurutulmuş portakal kabuklarının İngiltere’ye ve Avrupalı birçok ülkeye gönderildiğini ifade ediyor.

Yeni Sezonda 300 Tonluk Satış Yapıldı

Bölgede kurutulmuş portakal kabuğu tüccarlığı yapan Mikail Sarıgül adlı vatandaş, bu ürüne olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti. Geçmiş yıllarda Çukurova bölgesinden yapılan dış satımın 20 ile 30 ton kadar olduğunun altını çizerek, “Yeni hasat sezonu açıldığından beri kurutulmuş portakal kabuğu ihracatının arttığını görüyoruz. Bölgede yer alan Kozan ile Kadirli ilçeleri sezon başından bu yana 300 tonun üzerinde kuru portakal kabuğu satışı yaptı” dedi.