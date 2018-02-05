Kripto paraların değerinin yükselmesi ile son zamanlarda bu işin madenciliğine olan talep de artmaya başladı. Kripto para madenciliğinde başarılı olmanın yolu ise güçlü bilgisayar donanımlarına sahip olmaktan geçiyor. Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com, hızlı ve verimli performans sunarak madencilikte en kritik önemi taşıyan ekran kartlarına dair önerileriyle kripto para dünyasına girmek isteyenlere yol gösteriyor.

Dijital dünyada son zamanların en çok konuşulan konularından birini hiç kuşkusuz kripto paralar oluşturuyor. Değerinin hızla yükseliyor olması kripto paraya ve bu işin madenciliğine olan ilgiyi de artırıyor. Ancak madencilik yapabilmek için bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak yeterli değil; asıl önemi çok iyi bir bilgisayar sistemine sahip olmak taşıyor.

Güç Tüketimi de Göz Önünde Bulundurulmalı

Kripto para madenciliğinin rakamlardan oluşan devasa bir samanlıkta iğne aramak gibi bir iş olduğu düşünüldüğünde, her yapılan arama hamlesinde etkili olan işlemci gücünün önemi de açığa çıkıyor. Bu noktada ekran kartları, madenciliğe fırsat tanıyacak gerekli matematiksel problemlerin çözülmesinde içerdiği GPU’larla alışılagelmiş işlemcilere (CPU) göre daha verimli bir performans sergiliyor. Fakat yüksek getiri elde edebilmek için ekran kartının sahip olduğu bellek miktarının yanı sıra güç tüketiminin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com, kripto para madenciliğinde büyük önem taşıyan ekran kartı seçiminde üç noktaya dikkat çekiyor. Ekran kartının fiyat/performans dengesi, bellek miktarı ve güç tüketimi parametreleri bir arada değerlendirildikten sonra satın alınmasını tavsiye eden incehesap.com, madenciliği mümkün kılacak beş farklı ekran kartı önerisinde bulunuyor.

İşte, incehesap.com’un kripto para madenciliği için önerdiği ekran kartları:

§Sapphire Nitro+ Amd Radeon RX 570 8GB 256Bit GDDR5 2xDP/2xHDMI/DVI Gaming Ekran Kartı

Slot Tipi: PCI Express x16 3.0

Chip Seti: AMD

Bellek: 8 GB

Bellek Hızı: 7000 MHz

Bit Değeri: 256 Bit

Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 570

Çekirdek Hızı: 1733 MHz

Soğutucu Tipi: Fanlı

Garanti Süresi: 24 Ay

Fiyatı: 4.343 TL

§Sapphire Pulse Amd Radeon RX 570 4G 256Bit GDDR5 (DX12)PCI-E 3.0 Ekran Kartı 11266-04-20G

Chip Seti: AMD

Bellek: 4 GB

Bellek Hızı: 1750 MHz

Bit Değeri: 256 Bit

Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 570

Çekirdek Hızı: 1244 MHz

Soğutucu Tipi: Fanlı

Garanti Süresi: 24 Ay

Fiyatı: 3.663 T

§Sapphire RX 580 4G D5 PULSE OC 11265-09-20G Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı

Slot Tipi: PCI Express x16 3.0

Chip Seti: AMD

Bellek: 4 GB

Bellek Hızı: 7000 MHz

Bit Değeri: 256 Bit

Grafik İşlemcisi: AMD Radeon RX 570

Çekirdek Hızı: 1366 MHz

Soğutucu Tipi: Aktif Soğutma

Garanti Süresi: 24 Ay

Fiyatı: 3.716 TL

§MSI VGA GeForce GTX 1070 AERO 8G OC 8GB OC 256Bit (DX12) PCI-E 3.0 Gaming Ekran Kartı

Slot Tipi: PCI Express 3.0

Chip Seti: NVIDIA

Bellek: 8 GB

Bellek Hızı: 8008 MHz

Bit Değeri: 256 Bit

Grafik İşlemcisi: NVIDIA GeForce GTX 1070

Çekirdek Hızı: 1683 MHz

Soğutucu Tipi: Fanlı

Garanti Süresi: 24 Ay

Fiyatı: 4.576 TL

§MSI VGA GeForce GTX 1060 6GT OCV1 6GB OC 192Bit GDDR5 (DX12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı

Slot Tipi: PCI Express 3.0

Chip Seti: NVIDIA

Bellek: 6 GB

Bellek Hızı: 8008 MHz

Bit Değeri: 192 Bit

Grafik İşlemcisi: NVIDIA GeForce GTX 1060