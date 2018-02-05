Türkiye’de dış ticaret fazlası veren az sayıdaki sanayi sektörlerden biri olan ve özgün tasarımlarıyla son yıllarda ihracatta ciddi sıçrama gösteren Mobilya sektörü, Ege Bölgesi’nden 2017 yılında 120 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, Egeli mobilya ihracatçıları, 2017 yılında 130 ülkeye mobilya ürünleri ihraç ederken, Almanya 13 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, Ege Bölgesi’nden katma değeri yüksek, özgün tasarımlara öncelik veren mobilya ihracatını arttırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Egeli mobilya markaları bir araya getirilerek kurumsal bir kimlik ve farkındalık yaratmak amacıyla küme halinde hareket etmek ve İzmir’in ürettiği rekabet gücü yüksek, katma değerli ve orta/orta üstü gelir grubuna hitap eden, opsiyonel, ergonomik, fonksiyonel, inovatif ürünleri tanıtmak ve ihracatını artırmak hedefiyle 2016 yılında DESINGİZMİR isimli projeyi hayata geçirdikleri bilgisini veren Gürle, “DESINGİZMİR Projesi kapsamında İzmir’in mobilyada özgün tasarımlarla öne çıkması için 2018 yılında Yaşar Üniversitesi Mobilya Tasarım ve Uygulama Merkezi ile işbirliği için görüşme halindeyiz. Üniversite-Sanayi işbirliğinin güzel örneklerini vererek, katma değerli ürün ihracatını arttırmak istiyoruz” diye konuştu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden bir heyetle, Doha’da 13-15 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen Index Qatar 2017 Mobilya Fuarı’na katılarak, İzmir mobilyasını Katar’da tanıttıklarını ifade eden Gürle, 2018 yılında ise; Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesinde 14-18 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan HIGHPOINT SPRINT 2018 Uluslararası Mobilya Fuarı'naiştirak ederek, İzmir mobilyasını tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

İzmir Mobilya Sektörü, MODEKO Fuarı’nda Vitrine Çıkacak

İzmir Mobilya sektörünün en önemli üretici ve ihracatçı firmalarının 7-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 29. MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda, 5 gün süre ile Fuar İzmir’de görücüye çıkacağının altını çizen Gürle; “Yıllardır yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin tercih ettiği 29.MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı İzmir Mobilya Sektörünün vitrini olacak. Yer tahsislerinin büyük ölçüde tamamlandığı MODEKO Fuarı’nı sektördeki tüm paydaşlar ve kamu kurum ve kuruluşları destekliyor. Mobilya sektörü,Klasik ve modern mobilyalar, Eskitme ve modüler mobilyalar, Masa, sandalye, kanepe ve koltuklar, Bebe ve genç odaları, Yatak ve yatak setleri, Ofis mobilyaları, Mutfak mobilyası, Bahçe mobilyaları, Ev dekorasyonu ve aksesuarları, Aydınlatma ekipmanlarının en özgün tasarımlarıyla MODEKO’da boy gösterecek” diyerek sözlerini tamamladı.

EİB’den MODEKO Fuarı’na Alım Heyeti Dopingi

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, uzun yıllardır, MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’na “Alım Heyeti Organizasyonu” ile destek oluyor. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle “2017 yılında MODEKO’ya Kolombiya’dan özel bir “Alım Heyeti” gelirken, bir diğer “Alım Heyeti” ise Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan ve Irak’tan gelmişti.

İki “Alım Heyeti Organizasyonu” ile 5 ülkeden 12 firma temsilcisi İzmir’de ağırlanırken ithalatçı firmaların, İzmirli mobilya ihracatçılarıyla ikili iş görüşmeleri ve üretim tesisleri ziyaretleri organize edilmişti. Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2018 yılında da gerçekleştireceği “Alım Heyeti Organizasyonu” ile MODEKO Fuarı’na ve bölgemiz mobilya ihracatına katkılarını sürdürecek.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyeleri 2017 yılında 119 milyon 657 bin dolarlık mobilya ihracatına imza atarken, 130 ülkeye Türk mobilyasını ulaştırdı. Almanya 13 milyon dolarlık mobilya ihracatı ile ilk sırada yer alırken, Suudi Arabistan 8,4 milyon dolarla ikinci, Hollanda 6,3 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Fransa ve Irak ise; 6’şar milyon dolarlık mobilya gönderdiğimiz ülkeler oldu.