Türkiye’nin öncü ödeme hizmetleri şirketi iyzico, yeni Satış Direktörü’nü seçti. Online ve offline perakende sektöründe deneyimli olan Mehmet Varoğlu, iyzico’nun tüm satış sürecinden sorumlu olacak.

iyzico, satış operasyonunu sektörün deneyimli ismi Mehmet Varoğlu’na emanet etti. Tchibo, Metro Cash & Carry, Rocket İnternet ve N11’de deneyim kazanan Varoğlu, iyzico’nun tüm yurt içi ve yurt dışı satış operasyonlarını yönetecek.

Mehmet Varoğlu, Saint Joseph Lisesi’nin ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Tchibo’da Lojistik, Pazarlama ve Satınalma süreçlerinden sorumlu olarak kariyerine başladı. Daha sonra Metro Cash & Carry’de Kategori Yönetimi yaptı. Rocket İnternet’te satınalma süreçlerini yönettikten sonra N11 kadrosuna dahil oldu. N11’de Kategori Yönetimi ve Strateji süreçlerinden sorumlu olarak çalıştıktan sonra da şirketteki kariyerine Satış Geliştirme Müdürü olarak devam etti. 10 yılı aşkın deneyime sahip Varoğlu, 20 kişilik uzman ekibiyle iyzico’yu sektörün ve bölgenin en önemli oyuncusu yapmak hedefinde.

Türkiye’nin öncü ödeme hizmetleri şirketi iyzico, global yenilikçi teknolojileri Türkiye’de kullanmanın yanı sıra, üzerine taş koyabilecek uzmanların da yetişebilmesi için kurulduğu günden bu yana yatırımlar yapıyor. 120 kişilik ekibini 2018 sonuna kadar 180 kişiye çıkarmayı hedefleyen iyzico, büyüyen ekibiyle birlikte iyzico kültürünü yaşatmak adına Altunizade’deki yeni ofisleri iyziPark’a taşınmaya hazırlanıyor.