TGSD Başkanı Hadi Karasu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüştü. Ziyarette Türkiye’nin hazır giyimde rekabet gücünü artıracak düzenlemeler ve gümrük takip sisteminde dijitalleşme yoluyla, gümrük süreçlerinin daha hızlı hale getirilmesi gündemdeydi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de ihracatçıya müjde verdi. 2019’da online ve görüntülü gümrük takip sistemi devreye alınıyor.

Üç Hafta Üretim Bir Hafta Gümrük Süresi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, hazır giyim ihracatçılarının potansiyelini artıracak önerilerini paylaşmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye makamında bir ziyaret gerçekleştirdi (1 Şubat). TGSD Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya’nın da katıldığı ziyarette, Başkan Hadi Karasu sektörde ihracat yapan 17 bin firmanın sadece bin tanesinin ihracatın %80’ini yaptığını hatırlatarak bu firmaların ayrı bir statüde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu şirketlerin gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılmasının ihracata pozitif etki yaratacağını belirtti.

Karasu, dünyanın 7., Avrupa’nın ise 3. en büyük hazır giyim üreticisi olan Türk hazır giyim sektörünün hızlı üretim kabiliyetleriyle yurtdışından gelen siparişleri iki-üç haftada hazırlayacak gelişmiş bir sanayi olmasına rağmen, gümrükte hammadde giriş veya mamul ihracatı sırasında bir haftayı bulan bekleme süresinin, teslimatta olumsuzluklara neden olduğunu ifade etti. Hazır giyimin potansiyeline ulaşması için belli düzenlemelerin şart olduğuna değinen Karasu, gümrüklerde, hammadde girişinde veya ürün sevkiyatında yaşanan bürokrasi ve tarife dışı engellemelerle birkaç hafta ürünlerin bekletilebildiğini belirterek bu durumun hızda rekabetçiliği ortadan kaldırmakta olduğuna dikkat çekti.

Yıllardır Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 80’ini sırtlayan, kanunlara uyumlu firmaların önünde; tespit, ayniyat, bilirkişi raporu gibi bürokratik işlemlerin olmasının, gecikmelere ve bunun sonucu olarak büyük cezalar ödenmesine neden olduğunu vurgulayan Karasu, bu durumun sonunda müşteri ve sipariş kayıpları yaşandığını ifade etti. Karasu şöyle devam etti: “Bunun yanı sıra, limanlarda ve hava meydanlarında gerek ithal ettiğimiz hammadde, yarı mamul ithalatı ve gerekse ürettiğimiz ürünlerin ihracatı sırasında birçok işlemler takibimiz ve kontrolümüz dışında gerçekleşiyor. Ordino, fazla mesai, antrepo vs. gibi birçok ekstra maliyet, değişken rakamlarla karşımıza çıkıyor. Sektörümüz, devletimizden bu konularla ilgili kanun veya yönetmeliklerin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesini ve kontrol altına almasını beklemektedir.”

Gümrük ve Ticaret Bakanından Müjde: Bilge Yazılım Sistemi

Bakan Bülent Tüfenkci ihracatçıların sorunlarının farkında olduklarını belirterek bir dizi yeni düzenlemeyi hızla devreye alacaklarının müjdesini verdi. Tüfenkci şunları söyledi: “Bakanlığın hayata geçirdiği online takip sistemi ile ihracatçılar, ihracat mallarının gümrükleme aşamasını online takip edebiliyor. Bu uygulama ile bakanlık memurlarımızın ihracatçılar tarafından da değerlendirilmesine de imkan sağlıyoruz. Bugüne kadar 900 kişinin sisteme girdiğini biliyoruz. Bu yeterli değil, yararlanan kişi ve kurumların sayının artması lazım”.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir başka çalışması olan, 2019 Şubat’ta devreye girecek yeni görüntülü takip sisteminden bahseden Tüfenkci, ihracatçının, malının bulunduğu konteyneri kameralar aracılığı ile anlık olarak uzaktan takip edebileceğinin ifade etti. Bilge Yazılım Sistemi olarak adlandırılan yeni proje 2019 yılında hayata geçtiğinde kağıt ve dosya yükü tamamen ortadan kalkacak ve tüm süreç online sistem üzerinden dijital olarak ilerleyecek.

TGSD Başkanı Hadi Karasu, Gümrük Bakanlığı’nın görüntülü takip sistemini bu olumsuzlukları daha yakından takip etmek ve ortadan kaldırmak bakımından memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.