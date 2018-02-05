Yapı marketi sektörünün lider markası Praktiker, “ev geliştirme” konseptli ilk mağazasını Akyaka AVM’de açtı. Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Yalçın tarafından yapılan yeni mağaza açılışına ziyaretçiler de yoğun ilgi gösterdi. Praktiker, 1.850metrekarelik yeni mağazasındaki 12 kategoride sunduğu 30 bin ürün çeşidiyle bölgenin ev geliştirme ve yapı marketine yönelik tüm ihtiyacını karşılayacak.

20 Yeni Mağaza, Bin Kişiye İstihdam

Açılışta konuşan Dr. Hasan Yalçın, 2018 yılının ilk aylarında İstanbul dışında Kütahya, Ankara ve İzmir’de açacakları yeni mağazalarla yeni yılda da büyümeye devam edeceklerini belirterek şu bilgileri verdi:

“2018 yılında orta ve büyük ölçekli mağaza konseptinde 20 yeni Praktiker mağazası daha açmak istiyoruz. Bu mağazalarda da en az 1000 kişiye istihdam imkanı sağlayacağız. Gelişen ve büyüyen metrekarelerde en az 40 bin ürünle ziyaretçilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz.”

“Yeni mağazamızda müşterilerimizin alışveriş yaparken zevk alacakları bir dizayn gerçekleştirmeye çalıştık. Bunun için de mağazamızın renklerinden aydınlatmasına, raf sisteminden yer döşemesine, sinyalizasyonlarından ürün teşhir yöntemlerine kadar değişiklik yaptık. Yeni konseptli mağazamızın mottosu mutluluk,’’ diyen Yalçın, yeni konsept Praktiker mağazaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Bugüne kadar açtığımız mağazalardaki uygulama sonuçlarını, müşteri taleplerini titizlikle değerlendirdik. Buna göre de ürün çeşitlerimiz ve mağaza tasarımlarımızı yeniden şekillendirdik. Açılışını yaptığımız yeni konsept mağazamız, bugüne kadar oluşan tecrübelerimizin geri bildirimi niteliğini taşıyor. Yeni mağazamızda müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda ev dekorasyonu ürünlerine de geniş yer verdik. Evini geliştirmek ve güzelleştirmek isteyen 7’den 77’ye herkese ve her bütçeye uygun ürünleri Praktiker mağazalarında bulmak mümkün. Ziyaretçilerimizin mağazalarımızdan keyifle aldıkları ürünleri evlerinde de aynı keyifle kullanmalarını sağlamak temel amacımız.”

Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Yalçın, Praktiker’in yeni mağaza konseptinde tablolar, çerçeveler, duvar saatleri, duvar süslemeleri, dekoratif mum ve mumlukların da bulunduğu objelerin ön plana çıktığını aktardı. Mağaza sayısını farklı illerde yapacağı açılışlarla artıracak olan Praktiker, ürün çeşitliliğini de hızla genişletmeyi hedefliyor.