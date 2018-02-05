Geliştirdiği teknolojiler, global çapta imza attığı iş birlikleri ve yürüttüğü projelerle lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri sektörünün öncülerinden, Sabancı Holding iştiraki Kordsa, üniversite ve sanayi iş birliğinin öncü ve örnek uygulamalarına devam ediyor.

Kordsa, son olarak Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği Tekstil Sanayii için Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı’na dahil oldu.

İlki 2 Şubat’ta Kordsa İzmit tesisinde düzenlenen eğitimin ikincisi, 23 Mart’ta sanayi ve üniversiteyi tek çatı altında birleştiren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Uludağ Üniversitesi öğrencilerine proje yönetimi, özel lif üretim teknolojileri eğitimleri verildi ve İzmit tesisinde üretim hattı turu yapıldı. 23 Mart’ta ise kompozit malzemeleri üzerine eğitim verilecek. Yaklaşık 25 öğrencinin yer aldığı programda, öğrencilerin tamamına yakını tekstil mühendisliği eğitimi alıyor.

Türkiye’den tüm dünyaya teknoloji ihraç eden Kordsa’nın, geleceği güçlendirme misyonuyla destek verdiği projelerden biri olan bu programı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destekliyor.

Yaptığı her işin merkezine Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını koyan, açık inovasyon konusunda ülkemizin öncü markalarından Kordsa, üniversitelerle yaptığı iş birlikleriyle gençleri ve geleceği güçlendirmeye devam ediyor.