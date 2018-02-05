AGT Büyük Yatırım Kararı Aldı
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AGT Büyük Yatırım Kararı Aldı


AGT Büyük Yatırım Kararı Aldı
AGT Büyük Yatırım Kararı Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-05 Saat: 12:06:50
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Türkiye'nin en önemli mobilya markalarından birisi olan AGT aldığı kararla birlikte büyümeye devam ediyor. Bu süreçte yatırımlarını artırmak isteyen AGT toplam 100 milyon euro civarında bir yatırım alması bekleniyor.

Ağaç ve Orman Ürünleri sektörünün öncü markası AGT; 100 milyon euro’nun üzerindeki bu yeni yatırımla üretim kapasitesini ve ihracatını ise yüzde 100 artırmayı planlıyor. 123 bin m2 yeni alana ve 40 bin m2 ilave kapalı alana sahip yeni tesis tamamlandığında mevcut üretime ek katkı sağlayacağı gibi bölge ve sektör için yeni istihdam oluşturacak.

Yeni yatırıma ilişkin bilgi veren AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, “2014 yılı başında start verdiğimiz MDF üretimiyle bir sanayi kuruluşu için çok kısa diyebileceğimiz bir sürede ülkemizin en etkin ve takip edilen üreticisi olduk. Hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardan aldığımız yoğun talepleri karşılamak için mevcut üretim kapasitemizi artırmamız şarttı. Bu nedenle öncelikle geçen yıl İran yatırım kararımızı alarak yola çıktık. Ardından da bu yıl kurulduğumuz bölgede 2. MDF yatırımı kararını alarak sektöre ve ülkemize önemli üretim hacmi kazandırmış olduk. Bu yatırımlarla birlikte ülke ekonomisinin yanında istihdama da önemli katkılarda bulunacağız. Hayata geçirdiğimiz her yatırım AGT’nin bir dünya şirketi olma yolundaki adımları hızlandıracak. Ayrıca bu yatırım AGT’nin sektöründeki ihracat liderliğini de pekiştirerek oyun alanımızın artık dünya olduğunu da tescilleyecek.” dedi.

 
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