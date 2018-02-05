Geçen yılki hububat ve bakliyat ihracatı 2016’ya kıyasla arttı. Sektör 140 ülkeye satım yaparken, ihracattan elde edilen gelir 6 milyar doların üzerinde oldu.

Hububat Ve Bakliyat Sektörü Yeni Yıldan Umutlu

Türkiye 2017 yılında hububat bakliyat ihracatına hız verdi. Geçen yıla ilişkin ihracat rakamlarını ve sektörel gelişmeyi değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkanı, ihracatın bu sene daha da artmasını öngördüklerini ifade etti. Birliğin başkanlığını yapmakta olan Zekeriya Mete sektörün geçen seneki ihracattan elde ettiği kazancın toplamda 6 milyar 372 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

Ocak Ayı İhracatı Yüzde 15’in Üzerinde Artacak

Sektör olarak 2018 yılına umutlu başladıklarını ifade eden Birlik Başkanı, “Yılın ilk ayında Türkiye’nin hububat ve bakliyat ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 15’lik sıçrama kaydedeceğini tahmin ediyoruz. Ulaşacağımız ihracat geliri sektörümüz açısından oldukça önemli. 2023 yılı hedeflerimize ulaşabilmek için yüksek bir performans sergilemek zorunda olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle sektörümüzün isteklerine yanıt verilmesini bekliyoruz. Hububat ve bakliyat ihracatçısı firmalarımız, dış satımda zorlu süreçlerden geçmek zorunda kalıyor” dedi.

Tanıtım Çalışmaları 2018’de Devam Edecek

Birlik Başkanı Mete değerlendirmesinde 2017 yılında Türk hububat ve bakliyatlarının 140 farklı ülke pazarında kendine yer açtığını, bu ülkeler arasında ihracatın ilk defa yapıldığı ülkelerin olduğunu, tanıtım gruplarının Arjantin, Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerde tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiğini; çalışmaların meyvelerininse geçen yıl toplandığını belirtti. Bu kapsamda yeni yılda da ihracatın artması adına söz konusu çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek, sektör olarak fuarlarda ve diğer etkinliklerde yer alacaklarını dile getirdi.