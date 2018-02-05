Anadolu Sigorta, Bireysel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürün seçenekleri ile sağlığına yatırım yapmak isteyen herkesin bütçesine uygun tercihler sunuyor.

Geniş teminat ve anlaşmalı kurum ağı ile Bireysel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) karşıladığı genel sağlık sigortasını tamamlayıcı nitelikteki, uygun prim ödemeli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünleri farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunarken, sağlık problemlerini bütçe dostu ödemelerle teminat altına alıyor.

Her Bütçeye ve Her İhtiyaca Uygun

Sağlık sigortasının geleceğe ve sağlığa yapılan en önemli yatırım olduğunun altını çizen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz şöyle konuştu: “Anadolu Sigorta olarak farklı alternatiflerle, herkesin sağlığını güvence altına almaya çalışıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası. Bu ürünün primleri, özel sağlık sigortasına göre daha uygun. Öte yandan ihtiyaçlar doğrultusunda genel sağlık sigortasını kullanmayı tercih edip, buna ek olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi satın almak da mümkün.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Bireysel Sağlık Sigortası arasındaki farka değinen Oğuz, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda öncelikli kural, bir tedavinin öncelikle SGK tarafından onaylanmasıdır, özel sağlık sigortasında ise, böyle bir şart bulunmuyor. Sigorta şirketleri belirledikleri özel şartlar çerçevesinde, poliçede gösterilen ödeme oranları ve limitler dahilinde sigortalılarının tedavi giderlerini karşılamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçe Sayısı Hızla Artıyor.

Türkiye’de sağlık sigortaları konusundaki bilincin artırılması gerektiğine değinen Oğuz, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası gibi ürünlerin bu açıdan önem taşıdığına işaret etti. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçe sayısının hızla arttığı bilgisini veren Oğuz, “Son bir yılda yüzde 139 oranında prim artışı ve yüzde 41’in üzerinde sigortalı sayısı artışı ile sektörde büyük bir hareket sağlandı” dedi.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Bireysel Sağlık Sigortası’na benzer şekilde teminatlarının genişletilebileceği bilgisini de veren Oğuz şunları söyledi: “SGK tarafından karşılanacak tedavi masraflarının, yasal çerçeve içerisinde sigortalının ödemesi gereken fark kısmının özel şartlar dahilinde karşılandığı “Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” poliçesi, sigortalılara hiçbir ücret ödemeden anlaşmalı özel hastanelerden hizmet alma fırsatı veriyor. “Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” kapsamında, tüp bebek sahibi olmak isteyen sigortalılarımız ek prim ödeyerek poliçelerine ilgili teminatı ekleyebilirler. Bu durumda, poliçenin geçerli olduğu süre içinde gerçekleşecek tüp bebek tedavisine ilişkin giderleri SGK’nın ödeme şartları doğrultusunda bu teminatın kullanılması için özel olarak anlaşma yapılmış olan sağlık kurumlarında karşılanır. Doğum teminatı da TSS poliçeleri kapsamında sigortalıların isteğine bağlı olarak belirlenmiş olan ek primin ödenmesiyle birlikte poliçelere eklenebilmektedir.”