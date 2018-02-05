Bankacılık sektörü 2017 yılında kurumsal ve bireysel kredilerle Türkiye ekonomisine büyük destekler verdi. BDDK tarafından kayıt altına alınan verilere göre sağlanan kurumsal kredilerin toplamı 214 milyar lira oldu. Aynı yılda verilen bireysel kredilerse 67 milyar liraya kadar yükseldi.

KOBİ’ye 4 Kat Daha Fazla Kredi

2017 yılında sektörün KOBİ’lere sağladığı kredi imkanı, bir önceki yılın tam dört kat fazlası oldu. Geçen yıl KOBİ kredilerinin toplamı 82 milyar lira ile rekor kırdı. Bir önceki yılın verileri ise rakamın 21 milyar lirada kaldığını gösterdi.

Kredi Toplamı 281 Lira

Bankacılık sisteminin sağladığı kredi toplamı ise yükselişler ardından 281 milyar lirayı buldu. Ulaşılan toplam kredi miktarı bir önceki yıla göre 2 kat fazla olarak hayata geçti. Kredi desteğinde bankaların payları incelendiğinde kamuya ait bankaların payının yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı. Bunun yanında KOBİ’lere en büyük desteği katılım bankaları verdi.

Mevduattaki Artış 131 Milyar Lira

Geçen yılın mevduat verileri ise, hacmin beklentinin altında arttığını kanıtlar nitelikte oldu. Buna göre mevduatların geçen yılki hacmi 131 milyar liralık artışa ev sahipliği yaptı. Toplam hacimse 1 trilyon 300 milyar lira olarak kayda geçti. BDDK 2016 yılında mevduat artışının 123 milyar lira olduğunu kayıt altına almıştı.

Kredi Hacmi Yılın İlk Üç Çeyreğinde Rekora Koştu

BDDK tarafından haftalık olarak yayımlanan bültenler dikkate alındığında, sektör kredi hacmini özellikle Ocak - Eylül aylarını kapsayan dönemde ciddi oranda artırdı. Söz konusu dönemde kredi hacminde gelinen nokta 2 trilyon 100 milyar liraya kadar çıktı. Kredi hacmi yılın dördüncü çeyreğindeyse normalleşme sürecine girdi.

Mevduat hacminin geçen yılki gelişimi lira bazında hemen hemen aynı hızla büyüme kaydetti. Yabancı paradaki mevduat hareketleri ise dalgalı bir grafikle yılı tamamladı.