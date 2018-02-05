Bu yıl 5. si düzenlenen “Shining Star Awards”, sosyal alanlara yönelik eğlence, etkinlik ve rekreasyon alanlarına nitelikli ürün ve hizmetler sunarak toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmasına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. “Shining Star Awards 2018’ yarışmasında En Başarılı Temalı Konut Projesi’ ödülüne Sinpaş’ın Ankara’da bulunan temalı en büyük yaşam projesi Altınoran layık görüldü. Yarışmada Altınoran’ın bir konut projesi olması dışında, içinde yer alan zengin sosyal donatıları ve eğlence mekanları değerlendirildi.

Ödül almak üzere geceye katılan Proje Tasarım ve Koordinasyon Müdürü Zaik Ak şunları söyledi: “Sinpaş’ın Ankara’da hayata geçirdiği Altınoran projesi En Başarılı Temalı Konut Projesi ödülüne layık görüldü. Bugün bu ödülün Altınoran projesi içinde yer alan zengin sosyal donatılar ve eğlence mekanları değerlendirilerek verilmesi Sinpaş’ın işini ilklerle başarılı bir şekilde buluşturduğunun kanıtı niteliğinde.”

Ankara’ya İlkleri Getiren Proje

Bugün Türkiye gayrimenkul sektörünün temalı en büyük yaşam projesi olan Altınoran, Ankara’nın konut anlayışını değiştirirken kalitesi ve sosyal alanlarıyla ilklerin projesi olarak öne çıkıyor. Sinpaş’ın 40 yılı aşkın tecrübesiyle hayata geçirdiği proje sadece Ankara’yı değil tüm Türkiye’yi yeni bir yaşam konseptiyle tanıştırdı. Sosyal donatılarıyla dikkat çeken Altınoran, sadece site sakinlerine değil bütün sosyal donatılarıyla Ankaralıların kullanımına açık olarak hizmet vermektedir. Yaşamın başladığı Altınoran içersinde bulunan Altınoran Çarşı’da Watsons, Starbucks, Mado, Kumpiro, Pizza by Pino, By Kaptan, Efemm Döner, Adıyaman Çiğköfte, Flower Street, Simitçi Dünyası, Home Kitchen, City Wok, Arabia Coffee, 3M Migros, Makas Kuaför, Jolly Tour, Tobacco, Sosyal Grup Optik, Kıvılcım Parfümeri ve Speed Games gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı alanlar sunuyor. Altınoran’ın 4 kilometrelik parkurunda bisikletle gezintiye çıkılabilirken koşu ve yürüyüş yolunda keyifle gezilebilir. Projenin merkezinde yer alan Altınoran Meydanı, yıl boyu çeşitli etkinlik ve özel konserlere ev sahipliği yaparken, su gösterileri Altınoran’ın sosyal hayatına renk katıyor. Vadi manzarasında spor ve yüzme imkanı sağlayan Sports International’da sporu yaşamın içine dahil ediyor. Yılın 365 günü kayak yapmaya imkân sağlayan ve projenin içinden teleferikle inilen tek şehir içi kayak merkezi Snowland’e sadece site sakinleri değil tüm Ankaralılar ilgi gösteriyor. Altınoran Çarşı’nın İmrahor vadisine bakan bölümünde yer alan Skywalk, 250 metre yüksekliğindeki cam platformu ile gökyüzünde yürüme deneyimi yaşatıyor. Proje ziyaretinde bulunan Ankaralı’ların fotoğraf çektirmek için ilk uğradığı yer Skywalk oluyor. Hayatlarında spor ve maceraya yer veren Altınoran’lılar ise 100 bin ağaç dikilerek oluşturulan rekreasyon alanında bulunan ExtremeLand ile metrelerce yükseklikteki yüksek ip parkurunda macera ve adrenalin keyfini yaşayacak.

Altınoran Proje Künyesi:

Proje ismi : Altınoran

Firma : Sinpaş Yapı

Konum : Çankaya - Oran

Toplam Arazi : 150,000 m²

Toplam Konut Adedi : 2.647

Metrekare Aralığı : 80 ile 500 m²

Teslim Tarihi : Yaşam Başladı