N11 Sevgililer Günü Araştırmasını Tamamladı
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N11 Sevgililer Günü Araştırmasını Tamamladı


N11 Sevgililer Günü Araştırmasını Tamamladı
N11 Sevgililer Günü Araştırmasını Tamamladı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-05 Saat: 12:45:22
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Sevgililer günü yaklaşırken N11.com tarafından bir araştırma düzenlendi. Bu araştırma ile birlikte sevgililer günü beklentileri bir kez daha dile getirildi. Sevgililer gününde erkekler ilgi beklerken kadınların beklentisi hediye oldu.

E-ticaret platformu n11.com’un bine yakın online alışveriş kullanıcısıyla gerçekleştirdiği Sevgililer Günü araştırması, erkeklerin sevgi, kadınların hediye beklentisi olduğunu ortaya koydu. Erkeklerin yüzde 60’ı eşinden ya da kız arkadaşından ‘seni seviyorum’ duymayı beklerken, kadınların yüzde 70’i romantik bir akşam yemeği, etkinlik, konser, gül ve tektaş gibi diğer seçenekleri tercih ediyor.

E-ticaret platformu n11.com, Türk halkının Sevgililer Günü hediye ve kutlama tercihlerini açıkladı. n11.com müşterileri içinden bine yakın kişinin katılımıyla düzenlenen online anket kapsamında farklı yaş gruplarından kadın ve erkeklere Sevgililer Günü hediye beklentileri, bütçeleri ve hediyeyi sosyal medyada paylaşıp paylaşmayacakları soruldu. Araştırma, erkeklerin yüzde 60’ının eşlerinden ya da sevgililerinden o gün için sadece ‘Seni Seviyorum’ duymayı beklediğini ortaya koyarken, kadınların yarısından fazlasının romantik bir akşam yemeği, etkinlik ya da konser bileti, tektaş ve kırmızı gül buketi gibi diğer seçeneklerde daha istekli olduğunu öne çıkardı.

“Yediğimizi, İçtiğimizi, Gezdiğimizi Paylaşalım, O Gün Özel Kalsın”

Araştırmanın dikkat çeken bir başka verisi, sosyal medya kullanımında üst sıralarda yer alan Türk halkının Sevgililer Günü’nde alınan ya da verilen hediyeyi sosyal medyada paylaşmayı tercih etmemesi oldu. Katılımcı erkeklerin yüzde 90’ı ‘o gün bana özel’ derken, kadınların da yüzde 80’i paylaşım yapmayacağını belirtti. Sevgililer Günü için ayrılan bütçe 50 ile 250 TL arasında olurken, Paris Sevgililer Günü’nü kutlamak için seçilen ilk lokasyon oldu.

 
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