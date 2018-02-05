Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin finans liderlerinin görev ve sorumlulukları bakımından geçirdiği dönüşüme ışık tutan CFO’nun DNA’sı IIraporuna göre; Türkiye’deki CFO’ların %69’u kurumun taleplerini karşılama ve yönetimin bilgilendirilmesinde büyük veri analitiği ve iş zekâsının önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Buna karşın, dünya genelinde CFO’ların %58’i süreç gelişimini en yeni teknolojilere odaklanarak gerçekleştireceklerini belirtirken, bu oranın Türkiye’deki CFO’lar için %44 seviyesinde olduğu görülüyor

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY, dünya genelinden 769 finans lideriyle birebir söyleşi yoluyla gerçekleştirdiği CFO’nun DNA’sı II raporunun sonuçlarını açıkladı. Yeni teknolojilerin finans araçları ve ekipleri üzerindeki etkisinin mercek altına alındığı raporda; Türkiye ve dünyada CFO’ların şirketlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını nasıl bir dönüşüm ile desteklediklerine dair çarpıcı bulgular sunuluyor. Teknolojik yeniliklerin şirketlere sağladığı olanaklar için bütünleyici yetkinliklere sahip ve kurum stratejisini yönlendirebilecek insan kaynağı gerekliliğine vurgu yapılan rapora göre; finans çalışanları zamanlarının daha büyük bir kısmını organizasyonun farklı bölümlerindeki çalışanlarla beraber kurum stratejisini destekleyecek kararlar alarak geçirecekler. Türkiye’deki CFO’ların %31’i (global ortalama %45) gelecek 5 yıl içerisinde fonksiyonlar arası hizmet veren ortak hizmet merkezi yönetimi ile birlikte finans organizasyonu dönüşümüne odaklanılacağını düşünürken, %56’sı (global ortalama %67) ise iş birimleri ve finans arasındaki iş ortaklığının geliştirilmesinin daha da önemli konuma geleceğini öngörüyor.

Süreçlerin Standartlaştırılması ve Otomasyon Öncelikler Arasında

Raporda; geleceğin finans fonksiyonunda teknoloji ve insan arasındaki dengeyi doğru yakalayan ve görevleri yetkinlikler doğrultusunda dağıtan CFO’ların başarılı olacağına işaret ediliyor. Rapor sonuçlarına göre; Türkiye’deki finans liderleri global iş dünyasındaki eğilimleri yakından takip ediyor. Türkiye’deki CFO’ların %69’u, dünya genelindeki CFO’ların ise %53’ü kurum taleplerini karşılama ve yönetimin bilgilendirilmesinde büyük veri analitiği ve iş zekâsının önemli bir rol oynayacağını düşünüyor. Bununla birlikte ülkemizdeki finans liderlerinin %57’si (global ortalama %65) daha çevik bir organizasyon için süreçlerin standartlaştırılması ve otomasyonun önceliğini vurgularken, %47’si (global ortalama %58) ise görevlerin standartlaştırılarak ihtiyaç duyulmayan yapıların kaldırılmasını bekliyor.

Süreç Gelişiminde Yeni Teknolojiler Ana Odak Noktası

Teknolojik gelişmelerin CFO’lara finans fonksiyonunun nasıl olması gerektiğine dair hayal güçlerini canlandırmaları için fırsat sağladığının belirtildiği raporda, CFO’ların şirket içinde yeni teknolojilerin benimsenmesini teşvik ettiği ve inovasyonun getirdiği dönüşümü yönlendirdiği ifade ediliyor. Gerçek zamanlı verilerin ve analizlerin günümüzde en yüksek katma değerli hizmetlerden biri haline gelmesi ile birlikte CFO’ların da yatırımlarında bu teknolojileri öncelikli sıraya almaları gerektiğine vurgu yapılıyor.

Rapor sonuçlarına göre; global finans liderleri bulut, bellek-içi, analitik, mobilite, yapay zekâ (AI), blok zinciri ve robotik süreç otomasyonu (RSO) gibi en yeni teknolojinin süreç gelişimi ile birlikte ele alınmasını ana odak noktası olarak görürken, bu oranın Türkiye’de global iş dünyasına göre daha düşük seviyede olduğu görülüyor. EY araştırmasına Türkiye’den katılan finans yöneticilerinin %44’ü en yeni teknolojilerin süreç gelişimi ile birleştirilmesinin ana bir odak olacağını düşünürken, söz konusu oran dünya genelinde CFO’lar için %58 seviyesinde.

CFO’lardan İnovatif Çözümler Üretmeleri Bekleniyor

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Gökhan Gümüşlü rapor sonuçları ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “CFO’lar gün geçtikçe daha da karmaşık ve önemli roller üstlenmeye devam ederken, bu dönüşümler kendileri ve finans fonksiyonu için cazip fırsatlar yaratıyor. Geleneksel finans alanında yaratıcılık uzak durulan yetkinliklerden birisi olarak görülse de artık günümüzde finans liderlerinin işletmeyi ilgilendiren tüm konular için inovatif çözümler üretmeleri bekleniyor. Finans liderlerine yüksek performans gösteren finans çalışanlarının gelecekte CFO rollerine geçmeleri için gereken en önemli yetkinlikleri sorduğumuzda strateji ve ticari deneyim ön plana çıktı. Raporumuz, geleceğin iş modelinde finans liderlerinin finansal veriler ve kontrol faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra şirketin stratejisini belirlemede kilit rol oynayan yöneticiler olacağını gösteriyor.

Teknoloji ve insan kaynağının sentezi, geleceğin finans fonksiyonu için kritik olacak. Başarılı finans liderleri, teknolojik alanlarda liderlik edebilecek ve finansal risk kültüründe yenilik yapmaya istekli kişiler ile çalışacak. Bu doğrultuda finans ekibi de finansal işlemleri otomasyon ile yürüten ve stratejik öngörü oluşturmak adına gerekli verileri sağlayan teknolojiler kullanıldığı sürece, analitik gibi daha katma değerli görevlere odaklanabilecek.”

Doğru Yetenek İçin Rekabet Artıyor

Rapora göre; geleceğin finans fonksiyonu için doğru yeteneği bulmak, demografik eğilimler, artan rekabet ve genç finans profesyonellerin beklentilerinin hızla değişmesi gibi etmenlerden dolayı karmaşık hale geliyor. CFO’ların %22’si, finans çalışanlarının işe alım süreçleri, şirket bünyesinde kalmalarının sağlanması, gelişim süreçleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yeteneklerin geliştirilmesi konusunun bir numaralı stratejik öncelik olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki finans liderlerinin %25’i de bu düşüncede olduğunu söylüyor