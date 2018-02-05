Vodafone Gaming Fuarında Yeni Paketlerini Tanıttı
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Vodafone Gaming Fuarında Yeni Paketlerini Tanıttı


Vodafone Gaming Fuarında Yeni Paketlerini Tanıttı
Vodafone Gaming Fuarında Yeni Paketlerini Tanıttı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-05 Saat: 12:59:57
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Oyun dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Gaming İstanbul fuarına Vodafone'de katılım gerçekleştirdi. Fuar içerisinde Vodafone yeni paketlerinin tanıtımını yaparak dikkatleri üzerine çekti.

5 Şubat 2018 - Vodafone Türkiye'nin “Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı gençler için kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Geçen yıl Türkiye’nin en büyük espor takımlarından BAUSuperMassive e-Sports ile iş ortaklığına giden Vodafone, uluslararası dijital oyun ve eğlence sektörünü bir araya getiren Gaming İstanbul 2018 Fuarı’na katıldı. Fuar kapsamında açılan ve 4 günde yaklaşık 60 bin kişinin ziyaret ettiği Vodafone FreeZone standında, genç oyunculara özel tasarlanan ve espor dünyasında bir ilk olan “Vodafone FreeZone 5’te 5” oyun paketleri tanıtıldı. Genç oyunseverler, Vodafone FreeZone standında oyun ve espor dünyasının önde gelen isimleriyle tanışma imkânı da buldu.

Dünyada ve Türkiye’de espor pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Espor ülkemizde yeni bir kavram gibi dursa da, taraftarlık bilinci oluşmuş, takipçilerinin takım ve marka bağlılığının çok güçlü olduğu bir alan. Vodafone olarak, önümüzdeki 5 yılda espor pazarına 30 milyon TL değerinde destek vereceğiz. Geçen yıl Türkiye’nin en büyük espor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile iş ortaklığı yaptık. Bu kapsamda genç abonelerimiz için espor dünyasında bir ilk olan ‘Vodafone FreeZone 5’te 5’ oyun paketlerini geliştirdik ve oyun tutkunlarının başka hiçbir yerde bulamayacağı ayrıcalıklar sunduk. Türkiye’de espor pazarının gelişimi açısından önemli bir etkinlik olan Gaming İstanbul 2018 Fuarı’nda da oyun paketlerimizi tanıttık. Vodafone FreeZone olarak, oyun pazarının gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

BAUSupermassive Takımı FreeZone Standındaydı

Vodafone FreeZone standı, fuar boyunca, sohbet, yarışma, çekiliş gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Vodafone FreeZone ile iş ortaklığına giden BAUSupermassive eSports takımı, FreeZone standında gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Eski espor sunucusu Uğur “Glandal” Ülger’in MC’lik ve moderatörlük yaptığı standda, ünlü gaming fenomeni Ferit “wtcNN” Karakaya da 1 saat boyunca gençlere canlı yayın yaptıktan sonra “Glandal” ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Bir diğer gaming fenomeni Ahmet “Jahrein” Sonuç ise standda 1 saat yayın açtıktan sonra “Glandal” ile söyleşi yaptı. Fuar boyunca Vodafone FreeZone standında gençlere sürpriz hediyeler sunuldu.

 
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