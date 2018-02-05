Uzmanlar, güvenliğin ve riskin en üst düzeyde yönetilmesi gereken nükleer santral projelerinde kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene uygulamalarının hem inşaat hem de işletme sürecinde son derece kritik olduğuna dikkat çekti

Kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene uygulamalarının nükleer santrallerdeki kritik önemi, 6-7 Mart 2018’de düzenlenecek 5. Uluslarararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda tartışılacak. Nükleer santral projelerinin yaklaşık 500 bin farklı parçadan oluştuğunu söyleyen ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi Müdürü Prof. Dr. C. Hakan Gür, kaynaklı birleştirme işlemlerinin uluslararası standartlara uygun olarak yapılmamasının çok ciddi sorunlar doğurabileceğini vurguladı.

Nükleer enerji santrallerinin inşaası, işletilmesi, bakımı ve onarımı sırasında kaynak teknolojisinin ve tahribatsız muayenenin en önemli unsurlar arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Gür, üst düzeyde riskler nedeniyle bu uygulamaların standardlarla belirlenen çok sıkı düzenlemelere tabi olduğunu ifade etti.

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Erken Uyarı Sistemi Olarak Kullanılabilir

Prof. Dr. Gür, nükleer enerji santrallerinin kritik parçalarının hem imalat sırasında hem de kullanım sırasında hasar görmeden, güvenli ve eksiksiz bir şekilde incelenmesi için tahribatsız muayene yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Gür: “Tahribatsız muayene yöntemleri, tıp uygulamaları ile benzerlik göstermektedir. Ultrason veya röntgen gibi görüntüleme yöntemleriyle insan vücudundaki sorunların teşhis edilmesine benzer şekilde imalat sırasında ürünlerde ve konstrüksiyonlarda oluşan gözle görülemeyen hatalar endüstriyel tahribatsız muayene teknikleri ile tespit edilmektedir” diye konuştu.

Tahribatsız muayene sayesinde mevcut ekipmanın hasar durumunu değerlendirmenin, hasar mekanizmalarını izlemenin ve kalan ömrünü tayin edebilmenin mümkün olduğunu açıklayan Prof. Dr. Gür, tahribatsız muayene yöntemlerinin nükleer santrallerde erken uyarı sistemi olarak kullanılabileceğini ve böylece muhtemel risklerin en aza indirilebileceğini belirtti.

Nükleer Santraller Zirvesi’nde Tartışılacak

Prof.Dr. Gür, 5. Uluslarararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’nda “Nükleer Güç Santrallerindeki Ekipman Üretimi ve Boru Hatları için Nitelik, Uygunluk Değerlendirmesi ve Entegrasyon Yönetimi” konulu panelde bu konunun, Rusya’dan da gelecek yabancı uzmanlar ile ayrıntılı olarak ele alınacağını söyledi.

Pullman İstanbul Convention Center’da 6-7 Mart 2018’de gerçekleşecek 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı hakkında detaylı bilgi almak için www.nuclearpowerplantssummit.com internet adresi ziyaret edilebilir.