QNB Finansbank geçen yılın finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın 2017 yılı net kârı 1,5 milyar liranın üzerinde oldu. QNB’nin kredi toplamı ise yüzde 31’lik artış kaydetti.

QNB Finansbank Kârlı Bir Yılı Daha Geride Bıraktı

Türk bankacılık sektörü kârlı bir yılı daha geride bıraktı. Sektörün lider isimlerinden olan QNB Finansbank 2017 yılına ilişkin rakamları netleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre geçen yılın net kârı bir milyar 603 milyon TL oldu. Toplamdaki kredilerse 2016’ya nazaran yüzde 31’lik artışa ev sahipliği yaptı. Kredilerin yılsonunda ulaştığı rakamsa 82 milyar 683 bin TL olarak duyuruldu.

Aktifler Yüzde 24 Arttı

QNB Finansbank geçen yıl aktiflerine de yenilerini ekledi. Artış 2016’ya göre yüzde 24’ü gösterdi. Bankanın aktif toplamı yılın son günü itibariyle 125 milyar 857 milyon TL olarak kayda geçti. Aynı dönemde öz kaylardaki artış yüzde 20 oranında hesaplandı. Artış sonrasındaki öz kaynaklarsa 12 milyar 155 milyon liraya ulaştı. Finansal sonuçlarda sermaye yeterlilik rasyosu da yer aldı. Buna göre sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15 olarak kaydedildi.

Mevduat Hesaplarındaki Artış Yüzde 26!

Banka müşterilerinin mevduat hesaplarındaki artış yüzde 26’yı bulurken, mevduatların toplam tutarı 65 milyar 297 milyon TL seviyesinde oldu.

“Sektörün Üzerinde Büyüdük”

QNB Finansbank’ın 2017 yılı finansal sonuç raporunda bankanın genel müdürlüğünü yapmakta olan Temel Güzeloğlu’nun görüşlerine de yer verildi. Güzeloğlu geçen yıl 30. yaş kutlaması yaptıklarını belirterek, “2017’yi hedeflerimizin üzerinde bir kârla geride bıraktık. Sektörün yakaladığı ortalama büyümenin üzerine çıktık. Geçen sene finansal yapımızı güçlendirdik. Kredi notlarımızı artırdık. Bunun yanında fon kaynaklarında yelpazemizi genişlettik” dedi. Güzeloğlu değerlendirmesinde, bankanın 2018 hedeflerine ulaşmak için aynı hızla çalışacağını da sözlerine ekledi.