Modern yaşamın alternatifsiz yeni projesi Duru Beytepe, Türk yatırımcılar kadar yabancı yatırımcılarında gözdesi oldu. Tona Yapı Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal hayata geçirdikleri Duru Beytepe projesinin Türk yatırımcılar kadar yabancı yatırımcılarında ilgisini çektiğini söyleyerek “Özellikle yurt dışından gelerek satış ofisimizi ziyaret eden ve Duru Beytepe ile yakından ilgilenen birçok kişi oluyor. Geride bıraktığımız yılı bu etkenler dâhilinde değerlendirdiğimizde çok başarılı bir satış grafiği yakaladığımızı söylemek yanlış olmaz. Bu ilgi üzerinden değerlendirme yaptığımızda 2018 yılının da başarılı geçeceğini düşünüyoruz. Yaşanan olumsuzluklara rağmen 2017 yılını başarılı bir satış grafiği ile geride bıraktık. 2018 yılından umutluyuz” diye konuştu.

"Bizim Bahçenin Çocukları"

Duru Beytepe projesine gösterilen ilginin projenin bünyesinde barındırmış olduğu sosyal alanlarla alakalı olduğunu anlatan İlhan Erdal “Açık ve kapalı spor alanları seçenekleri ile konut sahiplerinin karşısına çıkan Duru Beytepe, basketboldan futbola, tenisten bisiklet parkuruna kadar birçok olanağı konut sahipleri ile buluşturuyor. Projemiz; yüzme havuzu, masa tenisi salonu, fitness center, spa merkezi ve açık hava spor alanları kalabalıktan uzakta kendisine zaman ayırmak isteyenleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor” dedi. Erdal özellikle aile kavramı üzerinde durduklarının altını çizerek “Çocuk Oyun Alanları, Ağaç Ev, Güneş Meydanı, Satranç Meydanı, Çocuk Plajı, Evcil Hayvan Bahçesi ve Kuş Evleri, Meyve Bahçeleri, Su Parkuru, Adrenalin ve Denge Parkuru ile çocuklarımıza doğal oyun alanları sunuyoruz. Siesta Köşesiyle ise; hem çocuklara hem de ailelere doğanın içinde dinlenebilecekleri alanlar oluşturuyoruz” ifadelerini kullanarak Duru Beytepe projesini anlattı