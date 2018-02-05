TL Cinsi Varlık Alımları Rekor Seviyeye Ulaştı
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TL Cinsi Varlık Alımları Rekor Seviyeye Ulaştı


TL Cinsi Varlık Alımları Rekor Seviyeye Ulaştı
TL Cinsi Varlık Alımları Rekor Seviyeye Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-05 Saat: 13:37:30
Anasayfa Bankalar TL Cinsi Varlık Alımları Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye'nin büyüme oranının ve enflasyonun düşük geleceğine yönelik beklentilerin artmasıyla yurt dışında yerleşiklerin TL cinsi varlıklara ilgisi de arttı. Buna ek olarak döviz kurundaki değer kaybının artacağına yönelik öngörüler çoğalıyor.

Türkiye'nin 2018 senesine yönelik olumlu beklentilerinin güçlenmesiyle yurt dışında yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve hisse senetlerine ilişkin 52 haftalık kümülatif alımları 11.8 milyar dolara ulaşarak 2013 senesinden günümüze rekor seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin güçlü büyümesi ve açıklanan öncü gösterge verilerin 2018 senesinin genel görünümüne dair pozitif beklentileri güçlendirmesi, yurt dışında yerleşiklerin TL cinsi varlıklara olan ilgisi arttı. TL cinsi varlıklara ilginin artması döviz kurundaki değer kaybının artacağına yönelik öngörüler çoğalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin elde ettiği veriler kapsamında, yurt dışında yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve hisse senetlerine yönelik 52 haftalık kümülatif alımları 11.8 milyar dolara ulaşarak 2013 senesinden günümüze rekor seviyesine yükseldi.

Endeksler Pozitif Fiyatlama Yaptı

52 haftalık kümülatif işlemlere göre, DİBS varlıkları için 9 milyar dolar ve hisse senedi için 2.8 milyar dolar tutarında net alım gerçekleştiren yurt dışında yerleşikler, Türkiye'nin yüzde 6 ila yüzde 7 oranları arasında büyümesinin beklendiği 2017 senesinin ardından ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi, öncü imalat ve ihracat verileri gibi verilerin pozitif görünümü fiyatladığını gösteriyor.

TL cinsi varlıklar üstündeki en çok baskı oluşturan enflasyonun, küresel piyasalarda devam eden risk iştahı ve TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu devam ettirmesinin etkisiyle senelik bazda düşüşe geçeceği beklentilerini arttırdı. Risk iştahına yönelik beklentiler yurt içi ve yurt dışında yerleşik yatırımcıların bu varlıklara eğilimini çoğalttı. Bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, yüzde 1.02 oranında belirlenen ve son 6 senenin en düşük Ocak ayı artışına işaret eden enflasyon, senelik bazda yüzde 11.92'den yüzde 10,35'e düştü. Geçmiş 2 hafta içinde açıklanan Ocak ayına yönelik makroekonomik veriler, 2017 senesindeki pozitif havanın bu senenin ilk çeyrek dönemine taşınacağına işaret ediyor.

 
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