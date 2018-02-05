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Konut Alacaklar Dikkat! Evinizi Yüzde 30 Daha Ucuza Alabilirsiniz
Konut Alacaklar Dikkat! Evinizi Yüzde 30 Daha Ucuza Alabilirsiniz Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-05 Saat: 14:14:42
Anasayfa Emlak Konut Alacaklar Dikkat! Evinizi Yüzde 30 Daha Ucuza Alabilirsiniz

Müteahhitlerin ya da TOKİ'nin 600 bin liraya sattığı dairenin borsada 400 bin lira olduğuna dikkat çeken Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, bu fiyat farkına karşın insanların borsadan satın alma işlemi yapmaya korktuğunu ifade etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye'de bireysel küçük yatırımcıların borsadan uzak durma nedenlerine değindi. Vatandaşların bazı konularda çekimser davrandığına dikkat çeken Karadağ, müteahhitlerin ya da TOKİ'nin 600 bin liraya sattığı dairelerin borsada 400 bin lira olduğunu belirtti. Buna karşın insanların çekindiğini dile getiren Karadağ, vatandaşların borsadan alacakları evin konut olup olmadığı, tapu verilmesi konularında ve sanal bir ürün olup olmadığı konusunda kararsız olduklarını anlattı.

Borsa İstanbul aracılığıyla konutların direkt olarak tüketiciye sunulduğunu ifade eden Karadağ, vurgulayarak, borsadan konut satın alındığında tapu verildiğini belirterek, bu alımlarda bürokratik süreçleri azaltacaklarını ve konut alan vatandaşın adresine tapusunu göndereceklerini bildirdi. Şahıs bazında gayrimenkul sertifikası yatırımı yapanlar yeterli sertifikayı topladığı zaman konutu oturmak için ya da tapuyu almadan sertifikasını satarak kazancını realize edebileceğini aktaran Karadağ, bu yatırım fırsatının çok iyi olduğunu belirtti.

Küçük yatırımcıların sermaye piyasasına teşvik edilmesi için halka açık şirket hisselerini yaygınlaştırıcı ve teşvik edici yeni uygulamalar yapacaklarını bildiren Karadağ, nitelikli şirketlerin halka arzına bireysel yatırımcılar tarafından ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Yabancı Yatırımcılar Potansiyelin Farkında

Geçen sene Kasım ayı itibarıyla BIST100 endeksinin yüzde 47 oranında getiri sağladığına dikkat çeken Karadağ, BIST100 ve BIST30 endeksinin çok düşük olduğunu ve ciddi oranda getiri elde etmenin mümkün olduğunu belirterek, bu endekslere yatırım yapma tavsiyesinde bulundu. Durumun şimdi de aynı olduğunu ve BIST100 ile BIST30'da işlem görmekte olan hisse senetlerine insanların yatırım yapabileceğini aktaran Karadağ, yatırım potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu belirtti. Yatırımcılara riski dağıtarak, kurumsal tecrübelerden faydalanması yönünde tavsiyede bulunan Karadağ, yurt dışında yatırımcıların analizler yaparak yatırım yaptığını anlattı. Ocak ayında çok fazla yurt dışından gelen yatırımların olduğunu ifade eden Karadağ, yerli yatırımcıları da davet etti.

 
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