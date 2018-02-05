Sunduğu bol çeşit ve rakipsiz fiyatlarla oyunseverlerin vazgeçilmez adresi MediaMarkt, Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GİST 2018’de GameZone standıyla ilgi odağı oldu

E-spor dünyasında önemli adımlar atan MediaMarkt, oyun tutkunlarını ve profesyonellerini bir araya getiren Gaming İstanbul’da eğlenceyi zirveye taşıdı. 1-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren oyun tutkunları, MediaMarkt’ın katılımcılar için hazırladığı pek çok sürpriz ve etkinlikle eğlenceli anlar yaşadı.

Ziyaretçiler, Cosplayer ve Yeni Oyunlara Büyük İlgi Gösterdi

Etkinlik alanında yer alan MediaMarkt GameZone standı, oyunseverlerin uğrak noktası oldu. En popüler oyunlar arasında yer alan PUBG, CS:GO ve Fifa gibi oyunları farklı platformlarda oynama fırsatı bulan her yaştan katılımcı, sürpriz hediyeli turnuvalar sayesinde yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Nostalji seven ziyaretçiler ise GameZone standında kurulan retro atari ile geçmişe yolculuk yaptı. Cosplayerlar ile bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler sosyal medya hesapları için eğlenceli kareler yakaladı. Standın bir başka ilgi çeken köşesi ise Presstagram makinesiydi. Oyunseveler bu makine sayesinde etkinlikte paylaştıkları fotoğrafları Game Zone çerçevesi ile kalıcı anılara dönüştürdü.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Gaming İstanbul ödüllü turnuvaları, çocuk parkı, alışveriş ve retro oyun alanının yanı sıra oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve halihazırda sektörde çalışan profesyonellere yönelik etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Oyun Tutkusu MediaMarkt’ta Devam Ediyor

MediaMarkt mağazaları, Sanal Gerçeklik (VR), OEM, Game Zone ve oyun alanlarıyla, tüketiciyi son teknolojiyle buluşturuyor. Binlerce ürün, mağazada ve mediamarkt.com.tr’de rakipsiz fiyatlarla sunulurken, tüketiciler aynı zamanda sınırsız sayıda ürün gösterebilen dijital kiosk'lardan istedikleri ürüne rahatlıkla ulaşabiliyor ve dilerse tabletlerden istediği ürüne bakıp satın alabiliyor.