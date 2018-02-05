İhtiyaçlar doğrultusunda herkesin aklına takılan bir soru karşımıza çıkar. Kredi çekmek mi kredi kartından nakit çekmek mi? Hemen hemen herkesin yüksek faiz oranlarından ötürü nakit avans çekmeye ilişkin bir önyargısı bulunmaktadır. Söz konusu önyargı için de bankalar nakit avanslarda taksit imkanı sunmaya başladılar. Fakat bunun sonucunda da herkesin karşısında bu kez de taksitli nakit avans uygun olur mu, ihtiyaçlar karşılanır mı, hangisi daha avantajlıdır gibi sorularla karşı karşıya kalmaya başladı.

Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda faiz oranları, bankaların sunduğu ödeme planı seçenekleri, vadelerin uzunlukları, ihtiyacın nedeni gibi ana unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kredi ile Uzun Vadeli Ödeme Planı İmkanı!

Kredi kullanmak çoğu zaman kredi kartından nakit çekmekten çok daha avantajlı olmaktadır. Özel bir kampanya olmadığı sürece ihtiyaç kredisi faiz oranları nakit avansa göre daha uygundur. Bu da genel olarak vatandaşların yapacakları toplam ödemenin çok daha az tutarlı olmasını sağlamaktadır.

Bankalar nakit avansta genel olarak yüksek faiz oranları uygulamaktadırlar. Temin edilen ihtiyaç kredisi için 36 ya da 48 aya kadar uzanan ödeme planları ve çok daha uygun faiz oranları uygulanmaktadır. Ancak kredi kartından nakit çekme durumunda 9 aya kadar vade imkanı tanınmaktadır. Ayrıca taksit seçeneği kullanılmadan nakit avans kullanılması da düşünülüyorsa kısa vadeli çekimler yapmak her zaman çok daha avantajlı olmaktadır. Bunun aksi durumda yüksek tutarda faiz ödemesi de yapılabilinir.

İhtiyaç kredisi kullanmanın avantajlarından biri de istenilen rakamda kredi tutarı talep edilebilinmektedir. Ancak kredinin onaylanmaması, istenilen rakama onay verilmemesi gibi durumlar kişilerin findeks kredi notuna, aylık gelire ve banka özelindeki diğer kriterlere göre farklılık göstermektedir. Kredi kartından çekilebilinecek nakit tutarı ise kişilerin kredi kartlarındaki kullanıma açık olan limitleri kadardır.

Kredi Kartından Nakit Çekerken Bunlara Dikkat!

Nakit avansın faiz oranları kredi için uygulanan faiz oranlarından bir hayli yüksektir. Bankaların uyguladıkları faiz oranları, avansın ödemesinin yapılmadığı her gün işleme alınır ve geri ödenecek toplam tutarda da sürekli olarak katlanmaktadır. Bunun yanı sıra faiz ödemesine ek olarak aynı zamanda kullanılan rakam dikkate alınarak belli bir oranda kişilerden kullandırım ücreti de tahsil edilmektedir.

Kredi kartından nakit avans kullanmanın da avantajları bulunmaktadır. Kısa vadeli ödemeler ile düşük tutarlı ihtiyaçlarda nakit avans çok daha avantajlı hale gelebilmektedir. Ayrıca kredi kullanmak için bankaların istediği şartlar arasında kredi notu, gelir belgesi, ikametgah belgesi, kefil ya da ek teminatlar olabilmektedir. Bunlar hem yorucu hem de işlemleri uzun süren ve sonucunda da kredi çıkma garanti olmamaktadır. Nakit avans almak için banka ile iletişime geçilmesine gerek olmamaktadır. ATM'ye gidilerek işlemler hızlı bir şekilde yapılabilinmektedir. Nakit avans kullanımında kredi notu kontrol edilmemektedir.

Kredi çekmek mi kredi kartından nakit çekmek mi sorusuna yanıt için ise; eğer düşük tutarda, acil bir ihtiyaç söz konusuysa, gelir belgesi, teminatlar, kefil gibi işlemler ile uğraşılmak istenmiyorsa nakit avans çok daha avantajlıdır. Yüksek tutarda nakit kullanılmak isteniyorsa, faiz oranları ve geri ödemeler düşük olunması isteniyorsa, vadelerin de uzun tutulması isteniyorsa kredi kullanmak çok daha avantajlıdır.