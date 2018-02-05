Enflasyonla Mücadele Sonuç Verdi!
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Enflasyonla Mücadele Sonuç Verdi!


Enflasyonla Mücadele Sonuç Verdi!
Enflasyonla Mücadele Sonuç Verdi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-05 Saat: 14:46:14
Anasayfa Eko Gündem Enflasyonla Mücadele Sonuç Verdi!

Enflasyonla mücadelede kararlı duruşlarının güzel geri dönüşlerini almaya başladıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, enflasyonun en kısa zamanda tek haneli seviyelere düşürüleceğini belirterek, bu yönde çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Enflasyonun en kısa zamanda tek haneli seviyelere düşürüleceğini belirterek, bu yönde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bakanlık olarak daha sıkı çalışacaklarını ve gereken adımları atacaklarına dikkat çekti.

Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Şimşek, Ocak ayı enflasyon rakamlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun Ocak ayında senelik bazda yüzde 10.35 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Şimşek, bu rakamın geçen sene belirlenen enflasyonun rekor seviyesinden 263 baz puan ve sene sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşük olduğunu belirtti.

Enflasyonla mücadelede gösterilen kararlı duruşun geri dönüşlerini almaya başladıklarına değinen Şimşek, enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere düşürmek için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Döviz Kurunda İstikrar Sağlanması Enflasyonu Düşürecek

Para ve maliye politikaları eşgüdümü kapsamında kamu fiyat ayarlamalarında çok fazla hassas davrandıklarını ifade eden Şimşek, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yapılan KDV indiriminin bu desteğin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Bu sayede ulaşım maliyetleri üstünden de deflasyona katkı sağlandığını aktaran Şimşek, Gıda Komitesi çalışmalarının orta ve uzun vadeli süreçte enflasyondaki volatiliteyi azaltacağını belirtti. Son zamanlarda özellikle ürün ihtisas borsası çalışmaları olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındığını anlatan Şimşek, para politikasının istikrarlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımızın bir yansıması olarak ilerleyen süreçte döviz kurundaki göreceli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını öngördüğünü belirterek, bu kapsamda çekirdek enflasyon göstergelerinin aşama aşama azalacağını düşündüklerini dile getirdi.

 
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