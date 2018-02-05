Konya’da 2004 yılından bu yana her yıl TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı (KONMAK), her sene olduğu gibi 2018’in ilk yarısında da sektörün büyük buluşmasına ev sahipliği yapacak. KONMAK’ın yanı sıra eş zamanlı düzenlenecek olan Konya 13. İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı (İSKON), Konya 4. Sac, Boru, Profil İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı ve Konya 13. Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı (KONELEX) da Konya Endüstri Zirvesi çatısında ilgili sektörleri bir araya getirecek.

Özellikle metal işleme ve makine üretiminde Türkiye pazarının %45’ine sahip olan Konya, yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Makine sektöründe yapılan ihracatların Türkiye genelinde %22’sine sahip olan şehir, her sene yükselen ihracat grafiğiyle de göz dolduruyor. Bu bağlamda da inovatif makinelerin tanıtılmasına katkı sağlayan fuarlar, markaların pazardaki yerini sağlamlaştırarak, aynı zamanda son teknolojilerin yerinde gözlemlenmesine olanak sağlıyor.

TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Konya Endüstri Zirvesi hakkında şu sözleri kaydetti: “Sürekli gelişen sanayisi ile Anadolu’nun üretim üssü ve ülkemizin KOBİ başkenti konumunda bulunan Konya’da tarımdan, otomotive, makine sanayinden ayakkabıya kadar 80 farklı konuda üretim yapılmaktadır. İlimizde Anadolu’nun üretim değerlerinin yükseltilmesine öncülük etmesi hedefi ile yıllardır düzenli olarak hazırladığımız fuarlar tüm bölge sanayicisi için büyük önem taşımaktadır.



Anadolu’daki en önemli ve en kapsamlı endüstri buluşması olan KONMAK 2018 Fuarı’nın metal işleme sektörünün aranılan, takip edilen marka buluşması haline gelmesinde, başta Konya olmak üzere bu bölgenin sanayideki ağırlığı da etkili olmuştur. Öyle ki, değirmen makineleri üretiminde ülkemizde sektörün lideri, metal işleme makinelerinde Türkiye pazarının %70’ine, tarım makinelerinde %65’ine, araç üstü ekipmanda %75’ine sahip olan ilimizde gerçekleştirilen söz konusu fuarlarımızın, Konya’nın metal işleme sektöründeki gücü ile her daim önemini koruyacağı ve istikrarlı büyümesine önümüzdeki yıllarda da devam edeceği inancındayız. Konya Endüstri Zirvesi çatısında toplanan 4 fuarın da sektör profesyonellerini memnun edecek gelişmelere imza atacağını düşünüyoruz.



Yurt içi ve yurt dışında tanıtım - pazarlama çalışmalarının devam ettiği fuarların hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısı itibariyle geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir büyüme kaydederek, metal işleme sektörünün her yıl olduğu gibi 2018 yılında da Anadolu’daki yeni iş birliklerinin adresi olacağı inancındayız.



Yurt içi – yurt dışı heyet organizasyonlarımıza ilave olarak bir çalışma başlattık. Pazarlama grubumuz aracılığıyla sektörlerinde önemli potansiyele sahip, üretim yapan tesislerimizin yöneticilerine (savunma sanayi, beyaz eşya üreticileri, otomotiv sanayi vb.) özel davet mektupları göndererek fuarımıza davet ediyoruz. Bu sayede Konya Endüstri Zirvesi’nin yatırımcılara yeni kapılar açacağını öngörüyoruz.

14 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen KONMAK Fuarı da TÜYAP kalitesiyle bir araya gelen makine sektöründeki profesyonel ziyaretçilerin ve yabancı ülkelerden gelen alım heyetlerinin odak noktası oluyor. 2017 yılında 459 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı fuarı, 41 ülkeden 48.615 kişi ziyaret etti. Fuar esnasında yapılan anketlere göre fuarı ziyaret edenlerin %92’si KONMAK’tan memnun olduğunu belirtti. Yine katılımcı firmaların %81’i fuar esnasında yeni sipariş aldı.Her sene olduğu gibi 2018’de on beşincisi düzenlenecek olan KONMAK Fuarı, 10-13 Mayıs 2018’de Konya Ticaret Odası – TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde yeni iş birliklerine Konya Endüstri Zirvesi’nin tamamlayıcı diğer fuarları sayesinde ev sahipliği yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayacağının sinyallerini verdi. Fuar hakkında detaylı bilgiye www.konmakfuari.comadresinden ulaşılabilir.