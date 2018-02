İnternet üzerinden alışveriş yapanlar artık daha mobil, küresel düşünüyorlar ve sanal pazar alanına daha çok yöneliyorlar

İnternetten alışveriş yapan Avrupalı tüketicilerin yüzde 71’i kendi ülkelerinin dışındaki perakendecilerden alım gerçekleştirdi

İnternetten alışveriş yapanların yüzde 96’sı sanal pazarlardan alım yapıyor

Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 43’ü cihazlarından satın alım yaptı

İSTANBUL, 5 Şubat 2018 – UPS (NYSE: UPS) – İnternetten alışveriş yapan her 10 Avrupalıdan yedisi kendi ülkelerinin dışındaki perakendecilerden ürün satın aldı; bunun temel nedenleri, daha uygun fiyatlar ve belirli bir marka veya ürün arayışı oldu. 2017 UPS Online Alışveriş Alışkanlıkları Avrupa Araştırması(UPS Europe Pulse of the Online Shopper™) çalışmasına göre, bu durum yalnızca farklı coğrafyalardaki müşterilerle iletişim kurma imkânına sahip olan perakendeciler için fırsatlar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda perakendecileri müşteri beklentilerini karşılayabilmek için daha kişiselleştirilmiş ve geniş ürün yelpazeli hizmetler sunmaya zorluyor.

Çalışmada, başka bir ülkedeki perakendeciden satın alma yapılırken en fazla şunların göz önünde bulundurulduğu görüldü: Ödeme güvenliği (yüzde 75); sipariş toplam fiyatının gümrük vergileri ve ücretler de dâhil olmak üzere net olarak belirtilmesi (yüzde 72); net bir iade politikası (yüzde 63); tüm fiyatların satın alan kişinin bulunduğu ülke para biriminde belirtilmesi (yüzde 63); ve teslimat hızı (yüzde 62).

UPS Avrupa Pazarlama başkan yardımcısı Abhijit Saha şunları söyledi: “İnternet, alışverişi gerçekten küresel hale getirdi, bu da perakendecilere ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere pazarlama imkânını sundu. Araştırmalarımız Avrupa'da internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin yaklaşık dörtte üçünün ülke dışından alışveriş yaptığını gösteriyor, bu da işletmelerini genişletmek isteyen hem küçük hem de büyük ölçekli perakendecilere bir fırsat sunuyor.” Saha sözlerine şöyle devam etti: “UPS olarak, perakendecilere kendi şehirlerinde iş yapıyormuş gibi rahat bir şeklide uluslararası ticaret yapmasını sağlamayı kendimize hedef belirledik.”

UPS çalışmasında aynı zamanda Avrupa'da online alışveriş yapanların neredeyse tümünün (yüzde 96) üçüncü taraf perakendeciler için online platformlar olan sanal pazar alanlarından alışveriş yaptığı görüldü. Perakendeciler yerine sanal pazar alanından alışveriş yapma nedeni olarak, alışveriş yapanların yüzde 67’si fiyatların daha uygun olmasını, yüzde 43’ü ise herhangi bir kategoride daha geniş seçim imkânı olmasını gösterdi.

İnternet üzerinden alışveriş yapan Avrupalı tüketicilerin yarıdan fazlası (yüzde 52) online ürün seçimi yaparken teslimat seçeneklerinin sayısını en önemli kriter olarak gözetirken, yüzde 75’i iade durumunda ücretsiz kargo imkanının önemli olduğunu söylüyor. Ek olarak, kargo bedellerinin eve teslimata kıyasla daha düşük olması halinde, tüketicilerin yüzde 63’ü süre uzasa dahi alternatif bir teslimat mahaline yapılan sevkiyatlara yöneliyor.

Alışverişlerde akıllı telefon kullanımı hızla yaygınlaştığından, perakendeciler “önce mobil” olarak düşünmek zorundalar. Çalışmaya göre, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 43’ü cihazlarından satın alma yaptı. Alıcılar mobil cihazlarını, mağazaların yerini belirleyerek bu tür bilgileri depolamak (yüzde 78), siparişleri takip etmek (yüzde 78) ve perakendecilerin fiyatlarını birbirleriyle karşılaştırmak (yüzde 75) dâhil olmak üzere bir dizi alışverişle ilgili iş için kullanıyor.