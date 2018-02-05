Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde ATO tarafından yarın düzenlenecek "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim" temalı konferansın önemine işaret etti. Yerli ve milli üretim konusunda uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını dile getiren Baran, Türkiye'deki ticaret odaları içinde bu konuda özel komisyon kuran ilk oda olduklarına dikkat çekti.

Teknoloji Transferi Ve Yerlileşmeye Teşvikler Verilmeli

Bu komisyonun 2013 senesinde faaliyetlerine başladığını anımsatan Baran, 2014 senesinde “Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Paneli”, Mayıs 2016 senesinde OSTİM ortaklığıyla “Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı Konferansı”nın gerçekleştirildiğini bildirdi. İki toplantının da geniş katılım kitlesiyle yapıldığını aktaran Baran, panel ve konferanstan çıkan sonuçların devletimizin ilgili bölümlerine bildirildiğini ifade etti. 6 Şubat tarihinde TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek “Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim” konulu konferansın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde gerçekleştirileceğini anlatan Baran, hedeflerinin yerli ve milli üretimin Türkiye’nin geleceği için önemine işaret etti. Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Baran, kamu alımlarında yerlileşmeye ve teknoloji transferine teşvik vermek istediklerini, kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Yerli ve milli üretim alanında kamu ve özel sektörün üzerine düşen sorumluluklara dikkat çeken Baran, bu konuda somut adımlar atılmasını, yerli ve milli üretimi destekleyecek politikalar üretilmesini ve uygulanmasını istediklerini aktardı. Baran, özel sektör olarak güçlü Türkiye için yerli ve milli üretim konusunda herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesinin öneminden bahsetti.