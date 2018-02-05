Medical Park’ın Halka Arzı 6 Şubat Tarihine Ertelendi
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Medical Park’ın Halka Arzı 6 Şubat Tarihine Ertelendi


Medical Park’ın Halka Arzı 6 Şubat Tarihine Ertelendi
Medical Park’ın Halka Arzı 6 Şubat Tarihine Ertelendi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-05 Saat: 15:27:19
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Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri’nin halka arz gelirinin 600 milyon liranın aşağısında kalması durumunda eksik kalan tutarı sermaye artışıyla karşılama kararı aldı.

MLP Sağlık Hizmetleri, sermayesinin yüzde 31.4’lük bölümünün halka arzı için 1-2 Şubat tarihleri arasında 24 ile 28.8 lira aralığından talep toplamaya başladı. Buna rağmen geçen hafta talep toplama süresi 6 Şubat’ı kapsayacak şekilde uzatılırken, fiyat ise 19-20 lira aralığına düşürüldü. Yeni fiyata göre halka arzın büyüklüğü 1.5 ila 1.8 milyar lira aralığından 1.2 ila 1.3 milyar lira aralığına düşürüldü.

MLP Sağlık Hizmetleri, halka arzın yüzde 15’lik bölümü kadar ek satış gerçekleştirebilecek. Halka arzlarda talep toplayıcı kurum Cuma günü yapmış olduğu açıklamalarda, ek satış da dahil yurt dışına tahsis edilen hisselerin tümüne talep geldiğini ifade etmişti.

Halka Arz 600 Milyonun Altında Kalırsa Eksik Tutar Karşılacak

Bugün KAP’a şirketten gelen açıklamalarda, taahhüt olmamasına karşın şirkete 600 milyon lira sermaye girişinin sağlanacağına yönelik geçen haftaki açıklamasını anımsattı. Şirketin halka arzdan elde edeceği gelirin 600 milyon lira tutarının aşağısında altında kalması durumunda eksik kalan tutarın karşılanacağının belirtildiği açıklamalarda, nihai halka arz fiyatından sermaye artışı yapılması kararı alındığı aktarıldı.

Bu karar doğrultusunda, sermaye artışı mevcut hissedarların sahip oldukları paylar oranında tahsisli olarak yapılacak ve bu pay sahiplerine B grubu payların tahsisi yapılacak. Şu anda şirkette büyük ortak olarak yüzde 53.35 paya sahip olan Turkven’in yönettiği fonlar, yüzde 23.6 paya sahip olan Sancak İnşaat ve yüzde 13.81 paya sahip olan kurucu ortak Muharrem Usta bulunuyor. Şirkette yüzde 10’dan daha küçük paylar ise küçük ortaklara ait.

 
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