Asya kıtasının en büyük fuar organizatörü UBM Asia’nın Türkiye ofisi olan UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen, dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan Istanbul Jewelry Show, 46. kez mücevher sektörü temsilcilerini 22 – 25Mart2018 tarihleri arasında CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek. Uluslararası Alım Heyeti Programı kapsamında, mücevher sektörünün hedef ülkelerinden 1.500 kişilik alım heyeti de fuar kapsamında ağırlanacak. Usta ve genç mücevher tasarımcıları, en son model ürünlerini Designer Market’te sergileyecek.

Dünyanın en büyük beş fuarından biri ve Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul Jewelry Show, 33 yıllık tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından 22-25Mart 2018 tarihleri arasında 46. kez CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Fuarda; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının yer aldığı 1250’nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alacak. Katılımcılar; fuara özel ürün ve koleksiyonlarını, 110’u aşkın ülkeden gelecek 28.000’e yakın sektör profesyonelinin beğenisine sunacak.

Türk Mücevherat Sektörü Hızla Büyümeye Devam Ediyor!

Türkiye’nin dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında yer aldığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner,işadamlarının yatırımları, usta ve tasarımcıların sanatkarlıkları, ihracata dönük kadroların ciddi emekleri ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri ile mücevher sektörünün ihracatta önemli bir gelişme kat ettiğini belirtti. Sektörün büyümesi ile Istanbul Jewelry Show’un büyümesinin karşılıklı etkileri olduğunu dile getiren Güner şunları söyledi “Türkiye, dünya mücevherat otoriteleri tarafından lider ülkelerden birisi olarak gösterilmektedir. Dünyanın en güçlü montür endüstrisine sahibiz. Altın rafinerilerimiz dünya çapında kalite ve kapasiteye sahip. 1992 yılında 2,8 milyon ABD doları olan kuyumcu eşyası ihracatı, 2017 yılında 3,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

2016 yılı rakamlarına göre Türkiye, İtalya'dan sonra hurda kullanımı da dâhil olmak üzere karat kuyumculuk imalatında Avrupa’da ikinci, Çin, Hindistan ve İtalya'dan sonra dünyada dördüncü sırada yer aldı. Avrupa'da hurdadan karat mücevherat yapımında birinci dünyada üçüncü sırada olan Türkiye, dünyadaki en büyük onbirinci kuyumcu ihracatçısı oldu. Sektörümüz büyürken fuarımız da büyüyor doğal olarak. Bu nedenle sektör olarak her sene fuara en yüksek yatırımı yaparak en yüksek faydayı elde etmeyi hedefliyoruz.”Güner özellikle özgün tasarıma büyük önem verdiklerinin altını çizerek her sene Designer Market ve mücevher tasarımı yarışmalarına gösterilen ilginin gelecek için umut verici olduğunu söyledi.

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: “Mücevher Sektöründe Dünyanın Lider Fuarı Olma Yolunda Sağlam Adımlarla İlerliyoruz”

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: “33 yıldır organize ettiğimiz IstanbulJewelry Show’u, sektörden aldığı güçle bugün 1250’nin üzerinde katılımcı firma ve markayla alanında dünyanın sayılıfuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde en üst sıraya oturan ve önemli birbuluşma noktası olan fuarı 46. kez organize etmekten son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz. UBM Rotaforte olarak Istanbul Jewelry Show’u düzenlemeye başladığımız ilk günden bu yanasektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni işfırsatları yaratmayı hedefliyoruz.Fuar katılımcılarımız aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Ortadoğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için ‘Made in Turkey’ markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi. Sektör temsilcilerinin bu gelişimine paralel olarak, Istanbul Jewelry Show’da sektöre olan katkısını her geçen yıl arttırmayı başardı. Fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri ve imzalanacak anlaşmalarla,Türkiye mücevher ihracatının %80’ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz” dedi.

Istanbul Jewelry Show için 65 Ülkeden Alım Heyeti Geliyor!

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte’nin organizatörlüğünde “Uluslararası Alım Heyeti Programı” gerçekleştirilecek. Program kapsamında Avrupa, Ortadoğu, Amerika, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu ülkelerinden 1.500 kişilik alım heyeti fuarda ağırlanacak.

Usta ve Genç Mücevher Tasarımcıları Designer Market’te!

Her yıl Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından Istanbul Jewelry Show kapsamında organize edilen Designer Market, usta ve genç mücevher tasarımcılarını aynı platformda bir araya getirecek. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market’te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergilecekler.

2018 Yılının En Yeni Modelleri Istanbul Jewelry Show’da Görücüye Çıkacak!

Dünyada fason üretim döngüsünden kurtularak, özgün tasarım ürünleriyle adından söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2018 Sonbahar/Kış mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını özel gösterileriyle dünya mücevher alıcılarının beğenisine sunacak.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve KOSGEB tarafından desteklenen, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO - 9001 belgelerine sahip Istanbul Jewelry Show, her yıl Mart & Ekim fuarlarında toplam 47.000’den fazla sektör profesyonelini, yerel ve uluslararası 845’den fazla katılımcı ile 90.000 m2’lik alanda bir araya getiriyor.