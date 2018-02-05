İşletmenin Bloke Edilmiş POS Alacakları Artık Kullanılabilecek!
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İşletmenin Bloke Edilmiş POS Alacakları Artık Kullanılabilecek!


İşletmenin Bloke Edilmiş POS Alacakları Artık Kullanılabilecek!
İşletmenin Bloke Edilmiş POS Alacakları Artık Kullanılabilecek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-05 Saat: 15:48:32
Anasayfa Bankalar İşletmenin Bloke Edilmiş POS Alacakları Artık Kullanılabilecek!

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilen Pos Avans adlı sistem sayesinde şirketlerin bloke edilmiş bekleyen POS alacakları kişi ve kurumlara olan ödemelerde kullanılabilecek.

Piyasada nakit akışını kolaylaştıracak çek sistemine alternatif yeni bir tahsilat yöntemi üreten Yapı Kredi Bankası, Pos Avans olarak tabir ettiği bu yeni ürün sayesinde, şirketlerde blokede bekleyen POS alacaklarını kişi ve kurumlara olan ödemelerinde kullanabilecek.  Alıcılar da kendilerine gelen bu POS Avans miktarının tümünü ya da bir bölümünü vade gelmeden farklı alıcılara transfer edebilecek ya da nakde dönüştürebilecek.

Bekleyen bakiyelerin ekonomiye kazandırılmasıyla sektördeki boşluğun doldurulduğunu dile getiren Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Serkan Ülgen, POS Avans sistemiyle blokede bekleyen POS alacaklarını alternatif bir ödeme aracına dönüştürdüklerine işaret etti. Bu uygulama ile işletmelerin nakit akışını kolaylıkla yönetebileceğini anlatan Ülgen, tüm işletmelerin kredibilitesinin çek yazmaya uygun olmayabileceğini belirterek, her işletmenin çek alamayabileceğini veya alacaklıyı ikna etmekte sorun yaşayabileceğini anlattı. Vadeli ürün almak için alıcının işletmeyi ikna etmesi gerekebileceğini ifade eden Ülgen, POS Avans sisteminin çeke çok benzeyen bir ürün olduğunu fakat ödeme güvencesi olması sayesinde çeke göre daha güvenilir bir ürün olduğunu dile getirdi.

Bekleyen Bakiye Aktif Olarak Kullanılabilecek

POS cihazı olan ve blokeli çalışan bütün üye iş yerlerinin kullanıldığı bu tahsilat sisteminde kullanıcıların bireysel ve ticari nitelikli tüm Yapı Kredi müşterilerine ödemelerini POS Avans ile yapabileceğini bildiren Ülgen, Türk bankacılık sektöründe ilk defa kullanılacak bu ürünün dünyada da bir ilk olduğuna dikkat çekti.

Sistem hakkında bilgilendirme yapan Ülgen, şirketlerin bulunduğu pazarda ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için vadeli satış yapmalarının gerektiğini anlattı. Yapılan bu satışlardan alacak bakiyesi oluştuğunu belirten Ülgen, bu bakiyenin hak edilen fakat vadesini bekleyen bir bakiye olduğuna işaret etti. Buna ek olarak esnaf ve işletmeler için nakit akışının sürdürülebilir olmasının öneminden bahseden Ülgen, POS Avans ürününün bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, bekleyen bakiyeyi ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

 
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