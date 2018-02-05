Spot Elektrik Fiyatları Düştü
Advert Advert Advert


Spot Elektrik Fiyatları Düştü


Spot Elektrik Fiyatları Düştü
Spot Elektrik Fiyatları Düştü Elif İşçi - Tarih: 2018-02-05 Saat: 15:41:23
Anasayfa Şirketler Spot Elektrik Fiyatları Düştü

Enexion tarafından düzenlenen haftalık enerji raporu çerçevesinde spot elektrik fiyatları düştü. Elektrik fiyatlarının yüzde 2.6 oranında düştüğü raporda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu verilerine göre spot piyasa fiyat ortalaması, %2.6 oranında bir düşüş göstererek 179.7 TL/MWh olarak gerçekleşti.
Türkiye 5.02.2018 tarihli gerçekleşmiş üretim verileri ve gerçekleşmiş piyasa fiyatlarına göre bir önceki hafta 184.5 TL/MWh olarak gerçekleşen spot piyasa fiyat ortalaması, %2.6 oranında bir düşüş göstererek 179.7 TL/MWh olarak gerçekleşti.

Mart ayı baz yükü 173.5 TL/MWh, Nisan ayı baz yükü 178 TL/MWh, Mayıs ayı baz yükü ise 178 TL/MWh seviyelerinden işlem gördü. 2018 ikinci çeyrek 178 TL/MWh’ten işlem gördü.

Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu’na açıklama yapan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Dünyada enerji tüketimi hızla artarken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek bu ihtiyacın karşılanması ve sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı %28, doğalgazın payı %31.4, kömürün payı ise %40.2 oranında yer tuttu. KPMG'nin Enerji Sektörel Bakış 2018 Raporu’na göre küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı bekleniyor ve değişen coğrafi ve ekonomik dengeler enerji piyasalarını uzun dönemli çözümlere zorunlu kılıyor. Bu noktada yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Ancak kömür, petrol ve doğalgazın 2040 yılına kadar ana enerji kaynağı kimliğini koruyacağını da not etmek gerekiyor” dedi

 
enexion ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti