Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu verilerine göre spot piyasa fiyat ortalaması, %2.6 oranında bir düşüş göstererek 179.7 TL/MWh olarak gerçekleşti.

Türkiye 5.02.2018 tarihli gerçekleşmiş üretim verileri ve gerçekleşmiş piyasa fiyatlarına göre bir önceki hafta 184.5 TL/MWh olarak gerçekleşen spot piyasa fiyat ortalaması, %2.6 oranında bir düşüş göstererek 179.7 TL/MWh olarak gerçekleşti.

Mart ayı baz yükü 173.5 TL/MWh, Nisan ayı baz yükü 178 TL/MWh, Mayıs ayı baz yükü ise 178 TL/MWh seviyelerinden işlem gördü. 2018 ikinci çeyrek 178 TL/MWh’ten işlem gördü.

Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu’na açıklama yapan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Dünyada enerji tüketimi hızla artarken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek bu ihtiyacın karşılanması ve sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı %28, doğalgazın payı %31.4, kömürün payı ise %40.2 oranında yer tuttu. KPMG'nin Enerji Sektörel Bakış 2018 Raporu’na göre küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı bekleniyor ve değişen coğrafi ve ekonomik dengeler enerji piyasalarını uzun dönemli çözümlere zorunlu kılıyor. Bu noktada yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Ancak kömür, petrol ve doğalgazın 2040 yılına kadar ana enerji kaynağı kimliğini koruyacağını da not etmek gerekiyor” dedi