Emeklilere her ay net maaşları ile beraber ödenen ek ödemelerin yükseltilmesi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği tarafından maaşlara yüzde 4 ila yüzde 5'lik oranda yapılan ek ödememelerin minimum yüzde 8 ila yüzde 9 seviyesine çıkarılması istenirken, yapılan bu talep kulislerde büyük yankı meydana getirdi. Yapılan bu talebin faaliyet alınması duurmunda emeklilere verilen ek ödemelerde 37.42 ila 224.06 TL aralığında bir artış yaşanması bekleniyor.

Emeklilere Gelir Artışı

Emekli olan vatandaşlar maaşlarının zamları dışında, bir gelir artışına daha kavuşabilecek. Halen en düşük emeklinin maaşı 935.60 TL seviyesinde yer alırken, söz konusu maaşı alan emeklilere her ay yüzde 5 seviyesinde ek ödeme sağlanıyor. Bu tutarın ise 46.78 TL olduğu bilinirken, emeklilerin eline geçen net maaşın ve ek ödemenin toplam tutarının ise 982.38 TL olduğu belirtiliyor.

Söz konusu ek ödemenin maaşların yüzde 9'u seviyesine yükseltilmesi halinde, bu emeklilerin gelirlerinde 37.42 TL'lik bir artış gözlemlenirken, aylık ek ödemeler 46.78 TL seviyesinden 84.20 TL seviyesine ulaşacak.

Alınan bilgiler doğrultusunda emeklilerin ceplerine net maaş ve ek ödeme kapsamında bin 19 TL 80 kuruş girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş tutarının 4 bin 481 TL 25 kuruştan oluştuğu bilinirken, bahsi geçen emeklinin aylık olarak yüzde 4 seviyesinde, yani 179.25 TL ek ödemeden faydalandığı biliniyor. Yine gündemde olan yüzde 9'luk ek ödemenin hayata geçmesiyle ise söz konusu miktarın 224.06 TL seviyesine çıkacağı ifade ediliyor.

Ek Ödemede Maaşa Göre Değişiklik

Öte yanda vergi iadesi sisteminin kaldırılmasından sonra emekli vatandaşlar için ek ödeme döneminin başlatıldığı biliniyor. Emekli olan vatandaşlara her ay maaş tutarlarının yüzde 4'ü ila yüzde 5'i arasında ödeme yapılıyor. Bu ödemeler net maaşlarla birlikte hesaplara aktarılırken, söz konusu tutarın düşük maaş alanlarda yüzde 5 seviyesinde bulunduğu, yüksek maaş alanlarda ise yüzde 4 seviyesinde olduğu dile getiriliyor.