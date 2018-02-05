Emekli Maaşlarına 224 TL'lik Zam Gündemde!
Advert Advert Advert


Emekli Maaşlarına 224 TL'lik Zam Gündemde!


Emekli Maaşlarına 224 TL'lik Zam Gündemde!
Emekli Maaşlarına 224 TL'lik Zam Gündemde! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-05 Saat: 16:20:26
Anasayfa Eko Gündem Emekli Maaşlarına 224 TL'lik Zam Gündemde!

Türkiye Emekliler Derneği emeklilere sağlanan ek ödeme seviyesini düşük bulduğunu, bu oranın minimum yüzde 9 seviyesine çıkartılması gerektiğini belirtti.

Emeklilere her ay net maaşları ile beraber ödenen ek ödemelerin yükseltilmesi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği tarafından maaşlara yüzde 4 ila yüzde 5'lik oranda yapılan ek ödememelerin minimum yüzde 8 ila yüzde 9 seviyesine çıkarılması istenirken, yapılan bu talep kulislerde büyük yankı meydana getirdi. Yapılan bu talebin faaliyet alınması duurmunda emeklilere verilen ek ödemelerde 37.42 ila 224.06 TL aralığında bir artış yaşanması bekleniyor. 

Emeklilere Gelir Artışı

Emekli olan vatandaşlar maaşlarının zamları dışında, bir gelir artışına daha kavuşabilecek. Halen en düşük emeklinin maaşı 935.60 TL seviyesinde yer alırken, söz konusu maaşı alan emeklilere her ay yüzde 5 seviyesinde ek ödeme sağlanıyor. Bu tutarın ise 46.78 TL olduğu bilinirken, emeklilerin eline geçen net maaşın ve ek ödemenin toplam tutarının ise 982.38 TL olduğu belirtiliyor. 

Söz konusu ek ödemenin maaşların yüzde 9'u seviyesine yükseltilmesi halinde, bu emeklilerin gelirlerinde 37.42 TL'lik bir artış gözlemlenirken, aylık ek ödemeler 46.78 TL seviyesinden 84.20 TL seviyesine ulaşacak. 

Alınan bilgiler doğrultusunda emeklilerin ceplerine net maaş ve ek ödeme kapsamında bin 19 TL 80 kuruş girecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş tutarının 4 bin 481 TL 25 kuruştan oluştuğu bilinirken, bahsi geçen emeklinin aylık olarak yüzde 4 seviyesinde, yani 179.25 TL ek ödemeden faydalandığı biliniyor. Yine gündemde olan yüzde 9'luk ek ödemenin hayata geçmesiyle ise söz konusu miktarın 224.06 TL seviyesine çıkacağı ifade ediliyor. 

Ek Ödemede Maaşa Göre Değişiklik

Öte yanda vergi iadesi sisteminin kaldırılmasından sonra emekli vatandaşlar için ek ödeme döneminin başlatıldığı biliniyor. Emekli olan vatandaşlara her ay maaş tutarlarının yüzde 4'ü ila yüzde 5'i arasında ödeme yapılıyor. Bu ödemeler net maaşlarla birlikte hesaplara aktarılırken, söz konusu tutarın düşük maaş alanlarda yüzde 5 seviyesinde bulunduğu, yüksek maaş alanlarda ise yüzde 4 seviyesinde olduğu dile getiriliyor. 

 
Türkiye Emekliler Derneği Emekli ek ödeme maaş zam talep vergi iadesi sistemi
KREDİ HABERLERİ
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti