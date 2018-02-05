Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda görevi sonlanan ve FED'in ilk kadın başkanı konumunda bulunan Janet Yellen, CBS kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un başkanlığı kendisini aday göstermemesinden dolayı hayal kırıldığı yaşadığını dile getiren Yellen, ABD Merkez Bankası başkanlarının genellikle 2'nci dönem de de görev yaptıklarını ifade etti.

Güçlü ekonomik büyüme, hızlı ücret artışları ve istihdamda gözlemlenen sıkılaşma gibi nedenlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın büyük bir ihtimalle faizlerde kademe kademe artışa gideceğinin altını çizen Yellen, ekonominin sağlıklı ve sağlam bir hızla büyüme gösterdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Yellen, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarında kademeli bir artış yolunda giderse ve koşullar bu şekilde devam ederse uzun vadeli faizlerin yukarı yönlü hareket etmesinin beklenebileceğini belirtti.

Yeni FED Başkanı Görevi Devraldı

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen yeni ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell 4 sene sürmesi planlanan görevini bugün itibariyle devraldı.

Powell ABD Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Amerika Birleşik Devletleri'nin hisselerinin minimum 2 senenin en sert düşüşünü gerçekleştirdiği ve ABD Merkez Bankası'nın dünyanın en büyük ekonomisindeki enflasyon baskılarını dizginleme adına bir önceki başkan olan Yellen'den daha agresif bir tutum sergilenmesine yönelik kaygıların arttığı bir ortamda başlangıç yaptı.

Powell İçin Zor Bir Hafta Beklentisi

Eski Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Guvernörü ve eski Wall Street kıdemlisi olarak bilinen Powell'ın gürültülü bir hafta geçireceğine vurgu yapılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizinin, son dört senenin en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

Hisse senedi piyasasında volatilitenin 2016 senesinden beri en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekilirken, yatırımcıların yerel ve küresel ekonomi çerçevesinde ilerleme kaydedilen bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz artırma planlarına yönelik daha çok netlik beklentisi içinde bulunduğu ifade ediliyor.