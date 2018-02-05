Powell FED'in Başkanlık Koltuğunu Devraldı!
Advert Advert Advert


Powell FED'in Başkanlık Koltuğunu Devraldı!


Powell FED'in Başkanlık Koltuğunu Devraldı!
Powell FED'in Başkanlık Koltuğunu Devraldı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-05 Saat: 16:44:06
Anasayfa Bankalar Powell FED'in Başkanlık Koltuğunu Devraldı!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen yeni FED Başkanı Jerome Powell, bugün itibariyle Janet Yellen'den boşalan koltuğu devraldı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda görevi sonlanan ve FED'in ilk kadın başkanı konumunda bulunan Janet Yellen, CBS kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'un başkanlığı kendisini aday göstermemesinden dolayı hayal kırıldığı yaşadığını dile getiren Yellen, ABD Merkez Bankası başkanlarının genellikle 2'nci dönem de de görev yaptıklarını ifade etti.

Güçlü ekonomik büyüme, hızlı ücret artışları ve istihdamda gözlemlenen sıkılaşma gibi nedenlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın büyük bir ihtimalle faizlerde kademe kademe artışa gideceğinin altını çizen Yellen, ekonominin sağlıklı ve sağlam bir hızla büyüme gösterdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Yellen, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz oranlarında kademeli bir artış yolunda giderse ve koşullar bu şekilde devam ederse uzun vadeli faizlerin yukarı yönlü hareket etmesinin beklenebileceğini belirtti. 

Yeni FED Başkanı Görevi Devraldı

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen yeni ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell 4 sene sürmesi planlanan görevini bugün itibariyle devraldı. 

Powell ABD Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Amerika Birleşik Devletleri'nin hisselerinin minimum 2 senenin en sert düşüşünü gerçekleştirdiği ve ABD Merkez Bankası'nın dünyanın en büyük ekonomisindeki enflasyon baskılarını dizginleme adına bir önceki başkan olan Yellen'den daha agresif bir tutum sergilenmesine yönelik kaygıların arttığı bir ortamda başlangıç yaptı. 

Powell İçin Zor Bir Hafta Beklentisi

Eski Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Guvernörü ve eski Wall Street kıdemlisi olarak bilinen Powell'ın gürültülü bir hafta geçireceğine vurgu yapılırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık Hazine tahvillerinin faizinin, son dört senenin en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi. 

Hisse senedi piyasasında volatilitenin 2016 senesinden beri en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekilirken, yatırımcıların yerel ve küresel ekonomi çerçevesinde ilerleme kaydedilen bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz artırma planlarına yönelik daha çok netlik beklentisi içinde bulunduğu ifade ediliyor. 

 
Jerome Powell FED Amerika Birleşik Devletleri Janet Yellen ABD Merkez Bankası
KREDİ HABERLERİ
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti