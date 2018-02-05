Türki Cumhuriyetlerden Şaşırtan Kripto Para Adımı!
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Türki Cumhuriyetlerden Şaşırtan Kripto Para Adımı!


Türki Cumhuriyetlerden Şaşırtan Kripto Para Adımı!
Türki Cumhuriyetlerden Şaşırtan Kripto Para Adımı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-05 Saat: 17:09:46
Anasayfa Eko Gündem Türki Cumhuriyetlerden Şaşırtan Kripto Para Adımı!

Çok sayıda dünya ülkesi, bankalar, hükümetler ve ünlü ekonomistler kripto paralara karşı uyarılarını sürdürürken, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan kripto para madenciliğine yönelik şaşırtan bir adım atıldı.

Kripto para madenciliğine yasak getiren Çin'in ardından, özellikle başta Kırgızistan olmak kaydıyla Kazakistan ile Özbekistan'dan önem arz eden kripto para adımları atılmaya başlandı. Alınan bilgiler doğrultusunda Çin'in bazı madencilik bölgeleri ile aynı sınırı paylaştığı bilinen Kırgızistan'ın Başbakanı olarak görev yapan Sapar Isakov tarafından kamu sözleşmeleri çerçevesinde kripto para kullanmak istenildiği bildirildi. 

Isakov, ülkeye dijital dönüşüm getirmesi amaçlanan programın bir parçası olarak Kırgızistan'ın hükümet tarafından finanse edilen projelerde kripto para ödemesi gerçekleştireceğini belirtirken, ülkedeki yetkililerin, kripto paraları güvenli yollar adına trafik kameraları kurmaktan, hükümet hizmetlerine erişimleri çoğaltmaya kadar olan çok sayıda proje kapsamında kullanmayı amaçladığı bildirildi. 

Amaç Düzenli ve Şeffaf Toplum

Amaçlarının düzenli ve şeffaf bir toplum ortaya çıkarmak olduğunu savunan Isakov, kripto para birimlerinin kullanılmasının yolsuzluğu azaltacağını dile getirdi. Devlet harcamalarının optimizesini gerçekleştireceklerini ve bütçe kazançlarını artıracaklarını belirten Isakov, dijital bir toplum olmak istediklerine vurgu yaptı. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan diğer bir isim ise Kazakistan'ı Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev oldu. Nazarbaev, kripto paraların sadece güvenli değil bunun yanı sıra varlıklarla da desteklenebileceğini dile getirdi. 

Özbekistan Listede 3'üncü Sırada!

Öte yandan diğer Orta Asya ülkelerinden biri olan Özbekistan ise, kripto para madenciliği harcamalarıyla alakalı yakın tarihte yapılan bir araştırma sonucunda 3'üncü sırada yerini aldı. International Business Times'dan alınan bilgilere göre Özbekistan'da madencilik gerçekleştirerek çıkartılan tek bir Bitcoin adına 1.790 dolar harcandığı ifade edildi. Söz konusu grafiğin ilk sırasında 531 dolar ile Venezuela'nın, 1.190 dolar ile Tobago ve Triniad'ın yer aldığı belirtildi. 

 
Kırgızistan Özbekistan Kazakistan Türkiye Çin Kripto para Bitcoin Madenciliği
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