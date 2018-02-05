Roubini: Bütün Balonların Anası Bitcoin Sonunda Patladı!
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Roubini: Bütün Balonların Anası Bitcoin Sonunda Patladı!


Roubini: Bütün Balonların Anası Bitcoin Sonunda Patladı!
Roubini: Bütün Balonların Anası Bitcoin Sonunda Patladı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-05 Saat: 17:33:58
Anasayfa Eko Gündem Roubini: Bütün Balonların Anası Bitcoin Sonunda Patladı!

Kripto paraların en bilineni arasında yer alan Bitcoin'in fiyatında yaşanan hareketlilik durulmak bilmiyor. Hal böyle olunca Bitcoin hakkında yapılan uyarılara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Gündemin en çok konuşulan maddelerinden biri halini alan kripto para piyasasında dalgalanma sürüyor. Bu zamana kadar çok sayıda kişi ve kurum tarafından hakkında uyarılar yapılmış olan kripto paraların en bilineni Bitcoin'in fiyatları adeta tepetaklak olmuş durumda. 

Bitcoin Fiyatları Tekrar 8 Bin Dolar Seviyesinin Altında

Bitcoin fiyatlarındaki düşüş devam ederken, bu düşüşün sebeplerinden biri ise kripto paralar hakkında yapılan uyarılar olarak nitelendiriliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 7 bin dolar seviyelerini görmesinin ardından toparlanma evresine giriş yapan ve 8 bin 300 dolara kadar yükselme gösteren sanal para birimi Bitcoin, bugün itibariyle tekrardan 8 bin doların altını gördü. 

Sanal para birimi Bitcoin fiyatları, yüze 7 değer kaybı yaşayarak son 2.5 aylık zaman diliminin en düşük seviyesi olarak bilinen 7 bin 536 dolar seviyesine kadar gerileme yaşarken, Bitcoin'de gözlemlenen bu düşüşün, kripto paralarla alakalı düzenlemelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin öncü bankalarının kredi kartıyla kripto para alım satım işlemlerini yasakladıklarına yönelik açıklamaların yansıması olduğu dile getiriliyor. 

Kriz Kahini Roubini'den Bitcoin Yorumu

Öte yandan Bitcoin'in fiyatlarında durum bu haldeyken, kriz kahini olarak adlandırılan Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini sanal para birimi Bitcoin hakkında geçtiğimiz hafta içerisinde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Bitcoin'in insanlık tarihinde görülen en büyük balon olduğunu savunan Roubini, yaptığı açıklamayla Bitcoin'i bütün balonların anası olarak nitelendirdiğini ve sonunda bahsi geçen bu balonun patladığını dile getirmişti. 

Bitcoin ise geçtiğimiz senenin aralık ayının ortalarında 20 bin dolar seviyesini test ederek, 2017 senesini 14 bin 500 dolar seviyelerinden kapatmıştı. Kripto para Bitcoin, geçtiğimiz hafta baz alındığında 2013 senesinden bu zamana kadar oransal anlamda en büyük düşüşünü yaşadı. 

 
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