İçinde bulunduğu maddi zorlukları bir türlü aşamayan ve hisseleri adeta yerlerde sürünen Bimeks, yaşadığı krizi atlatabilmek adına alacaklılarıyla bir araya gelerek toplantı düzenledi. Yapılan toplantı çerçevesinde alacaklarına iki seçenek sunan Bimeks, ilk alternatif olarak, tahsisli sermaye artımına giderek alacaklılarını şirkete ortak yapmayı sundu.

Yine toplantı kapsamında sunulan ikinci alternatifin ise, sunulan plan doğrultusunda teknik koşullarla tahsisli sermaye artırımına katılım sağlayamayacak olanlar adına Özel Maksatlı Şirketin kurulacağı ve söz konusu şirketin tahsisli sermaye artırımına katılım sağlayarak alacaklıların yine Bimeks hissedarı konumuna geleceği olarak belirtildi.

KAP'a Açıklama Yapıldı

2015 senesi itibariyle ülkenin ilk 100 şirketi arasına giren ve organize perakende alanında ilk 5'in arasında yerini alan Bimeks tarafından konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bir açıklama yapıldı.

Gerçekleştirilen açıklama neticesinde şirketin bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşabilmek ve normal ticari kapasitesine yeniden ulaşabilmesi adına bir çözüm yolu oluşturma amacı güderek, ticari alacaklıların, finansal kuruluşların ve tahvil yatırımcılarının katılım gösterdiği bir toplantının düzenlendiği dile getirildi.

Toplantı çerçevesinde şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesine ve bu doğrultuda finansal/ticari tarafların alacaklarını temin edebilmesine imkan yaratabilmek amacı ile iki alternatiften oluşan bir çözüm paketi sunulduğu belirtildi.

İlk Alternatif Ortaklık, İkinci Alternatif Hissedarlık

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama kapsamında ilk alternatifin ortaklık olduğu belirtilirken, bu alternatifte ticari alacaklıların, finansal kuruluşların ve tahvil yatırımcılarının Bimeks'ten alacaklarını, Bimeks tarafından yapılması planlanan tahsisli sermaye artışına iştirak ederek, nominal değer üstünden sermaye payına dönüştürecekleri yani bir diğer ifade doğrultusunda şirketin ticari ve finansal borçlarının özermayeye dönüştürülerek, alacaklı firmaların Bimeks'e ortak olacağı dile getirildi.

İkinci alternatifin hissedar olmak olduğuna dikkat çekilirken, bu alternatifte ise ilk sunulan alternatif kapsamına girmeyen alacaklıların, alacaklarını, kurulması planlanan ÖMŞ'ye devredeceklerini ve ÖMŞ'nin ise ilk alternatifte belirtilen tahsisli sermaye artışına katılarak, şirket hissedarı konumuna geleceği vurgulandı.