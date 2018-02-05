Köyden kente göçün engellenmesi adına yürürlüğe alınan teşviklere bir yenisi daha eklendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Köyden kente göçün önüne geçmek amacıyla oluşturulan proje çerçevesinde çiftçilere 300 adet damızlık koyunun verilmesi öngörülürken, Fakıbaba açıklamasında, "Köyden şehire gitme. Hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol" projesi çerçevesinde köylerden şehre gidişi engelleyeceklerini ve köye geri dönüş sağlanmasını planladıklarını belirtti.

Her Aileye 300 Koyun ve Asgari Ücret

Bahsi geçen konu kapsamında her bir aile için 300 adet damızlık koyun verileceğinden bahseden Fakıbaba, 300 koyunun yanı sıra bu vatandaşların asgari ücret alacaklarını da dile getirdi. Söz konusu vatandaşların sigortalarının da yatırılacağını belirten Fakıbaba, yem, ilaç veteriner gibi eksikliklerinin olması halinde, bu eksikliklerinde karşılanacağını dile getirdi.

Bunların karşılığında köydeki arazilerin tapusunu ipotek olarak alacaklarını söyleyen Fakıbaba, 300 koyunun 300 yavru vereceğini ve bu yavruların tamamının işletmenin sahibine ait olacağını, geri ödemenin ise doğan yavruların ardından başlayacağını ifade etti. Söz konusu yavruların her birinin bir süre sonra 700 TL ila 800 TL arasında satışının yapılabileceğinden bahseden Fakıbaba, bir senelik zaman diliminde 210 bin TL edeceğinin altını çizdi.

Fiyat Garantisi Verilecek

İstenildiği takdirde yavruları kendilerine satabileceklerinden bahseden Fakıbaba, böylelikle borçlardan düşüleceğini söyleyerek fiyat garantisi vereceklerini belirtti. Çiftçilerin şehirlerde bulunan hastanelerde temizlik yapacağına, asgari ücret alarak köylerinde hayvanlarıyla uğraşacağını ifade eden Fakıbaba, bahsi geçen projenin istihdama katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.