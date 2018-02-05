Halka arz edilen ve talep toplamada ilgi çeken bir başarı elde eden Enerjisa şirketine en büyük ilgi İngiliz şirketleri arasından geldi. Halka arz edilen Enerjisa şirketinin bugün itibari ile talep toplama günleri tamamlanmış oldu. Enerjisa’nın halka arzında en büyük paya yüzde 8,23 ile İngiliz şirketi Blackrock sahip oldu.

Talep toplama kararı olarak 1-2 Şubat tarihlerini belirleyen daha sonra süreyi uzatarak 5 Şubat gününe kadar talep toplaacağını belirten Enerjisa’nın bugün itibari ile talep toplaması tamamlanmış oldu. En büyük yatırımcı İngiliz şirketi olan Blackrock’tan geldi. 41 bin 650 yatırımcı arasından en büyük paya sahip olan şirket, yüzde 8,23’lük hisse payını aldı.

41 Bin Yatırımcı

Enerjisa’nın halka arz talebinde 41 bin 650 kişiye hisse payı verildi. Yatırımcılardan 1.127.746.193 lot talebi toplandı ve yatırımcılara 236.213.792 lot satışı yapıldı. Yabancı kurumlar 485 milyon lot talep ederken, şirket tarafından yabancılara 180 milyon lot satışı yapılmış oldu. Yerli kurumlar ise 430 milyon lot talep ederken bu kurumlara 20 milyon lot satışı yapıldı.

Enerjisa’dan ikinci en büyük paya sahip olan şirket ise yüzde 5,64 ile ABD şirketi olan Moon Capital’e verildi. 41 bin 650 yatırımcı içerisinden 38 bin 487 kişi bireysel olarak halka arza dahil oldu. Enerjisa tarafından yapılan açıklamaya göre her 100 lotluk hisse başına pay 6.5 TL olarak belirlendi. Yapılan halka arzdan sonra Enerjisa şirketinin piyasa değeri 7,83 milyar Türk lirasına ulaştı. Enerjisa paylarının 8 Şubat günü Borsa İstanbul’da ENJSA kodu ile yer alması bekleniyor.