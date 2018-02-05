Türkiye’deki enflasyon rakamlarının düşeceğine karşı beklentilerin yükselmesi ve ekonomik açıdan ülkenin büyümesi ile yabancıların Türk lirasına karşı ilgisi son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu

Türkiye’nin 2018 yılına karşılık beklentilerinin pozitif olması ile birlikte yurtdışındaki şirketler ve bireysel kişiler TL üzerinden yatırım yapmaya ve borçlanmaya başladı. Devlet İçi Borçlanma Senetleri (DİBS)ve 52 haftalık hisse senedi bakımından 2013 yılından bu yana en yüksek artışı yaşayarak 12 milyar dolara yaklaştı.

Yurtdışındaki ekonomistler ve bankalar tarafından vatandaşlara “Türk lirasına yatırım yapın.” önerisinden sonra, yurtdışında yer alan vatandaşlar ve şirketler tarafından ilgi büyümeye başladı.

Ekonomik Büyümenin Etkisi Büyük

Yabancıların Türk lirasına karşı ilgisinin artmasında en büyük etken ekonomik büyüme olarak görülüyor. Türkiye’nin 2016 yılından bu yana güçlü bir ekonomik büyümeye sahip olması ile tutarlı bir çizgide yer almasının ardından yabancıların Türkiye’ye ve Türk lirasına karşı olan ilgisi git gide artıyor.

Yurtdışındaki yatırımcıların gözünü korkutan bir diğer unsur da Türkiye’deki enflasyon rakamları olarak yer alıyordu. Belirsizlik ve risk içinde yer alan enflasyon rakamlarına pozitif yaklaşımlar gerçekleşince ve 31 Ocak günü “Enflasyon Raporu” açıklanınca, yatırımcıların enflasyona karşı duymuş olduğu tedirginlik ortadan kalkmış oldu. Enflasyon rakamlarının düşeceğine inanan yatırımcılar Türk lirasına yatırım yapmaya başladı. Açıklanan verilere göre Ocak ayında gerçekleşen yüzde 1,02’lik enflasyon artışı bu zamana kadar belirlenen en düşük enflasyon oranı olarak gözlendi. Türkiye’de enflasyon oranı aynı zamanda yıllık bazda yüzde 11,92’den yüzde 10,35’e geriledi. Böylelikle önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da düşeceği düşünülüyor.