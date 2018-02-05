Azerbaycan doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan SOCAR Güney Gaz Koridoru Projesi neredeyse bitmek üzere. 40 milyar dolarlık yatırım ile oluşturulan projenin çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Güney Gaz Koridoru Projesi, SOCAR şirketi tarafından bu zamana kadar yapılan en iyi yatırım olarak görülüyor. Hem Avrupa’nın gaz güvenliğini koruma altına alması hem de temiz enerji ihtiyacını karşılaması ile bilinen bu boru hattı 3 bin 500 kilometrelik bir alanı kapsıyor.

Bu proje hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın önemli projelerinden biri olarak görülüyor. Azerbaycan’dan başlayıp, Türkiye’den geçerek Avrupa’ya ulaşan projenin yapımında 40 milyar dolarlık yatırım yapıldığı biliniyor.

2020 Yılında Gaz Aktarımı Başlayacak

Avrupa’nın ve Türkiye’nin gaz güvenliğini sağlayacak olan bu proje 2020 yılında açılacak. 2020 yılında 16 milyar metreküp gaz Azerbaycan’dan yola çıkarak, Avrupa’ya ulaşacak. SOCAR şirketi bu proje ile Avrupa’ya gaz ihracatı yapan sayılı şirketler arasında yer almış olacak.

Projenin yaklaşık olarak yüzde 99’luk bir kısmının tamamlandığı söyleniyor. Güney Kafkas Boru Hattı’nın ise tamamlandığı ifade edildi. 2018 yılı için Güney Gaz Koridoru boru hattı için 1.3 milyar dolar kaynak ayrılması gerektiği tahmin ediliyor. Söz konusu kaynak ile Şahdeniz projelerine 232 milyon dolar, Güney Kafkas Boru Hattı’na 144 milyon dolar, TANAP Projesi’ne 728 milyon dolar ve Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne de 182 milyon dolar harcanması gerektiği şimdiden öngörüldü.

Güney Gaz Koridoru Boru Hattı’nın yapımında ihtiyaç duyulan finansmanın büyük bir kısmının öz sermaye yolu ile karşılandığı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.