Ekonomistlerden Enflasyon Yorumları
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Ekonomistlerden Enflasyon Yorumları


Ekonomistlerden Enflasyon Yorumları
Ekonomistlerden Enflasyon Yorumları Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-05 Saat: 20:29:03
Anasayfa Eko Gündem Ekonomistlerden Enflasyon Yorumları

Ocak ayı enflasyon artışının yüzde 1,02 oranında olduğu ve yıllık enflasyon bazının yüzde 10,35’e gerilemesi ile birlikte enflasyon beklentilerin altında geldi.

Enflasyon rakamlarında beklenmedik şekilde gerileme yaşandığını gören ekonomistler, Ocak ayına ait enflasyon oranlarını yorumladı.

Enflasyon bu zamana kadar en düşük artışını yaşarken, yıllık enflasyon bazında yaşanan gerileme ile ekonomistlerin tahmini verilerinin altında kalan enflasyon rakamları hakkında ünlü ekonomistler tarafından yapılan yorumlar dikkat çekti. Ocak ayı enflasyon artışının yüzde 1,02 oranında olduğu ve yıllık enflasyon bazının yüzde 10,35’e gerilemesi ile birlikte enflasyon beklentilerin altında geldi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi enflasyon oranları ile ilgili yorumunda 2017 yılında gerçekleşen mali olayların uzun dönem ortalamalarının üzerinde olması ile yeni yıla giriş yaparken enflasyon rakamlarında 1 puanlık düşme yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.

Enflasyon Rakamları Beklenenden Düşük Çıktı

Ekonomistler tarafından enflasyonun Ocak ayındaki artışı yüzde 1,28 olarak bekleniyordu. İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu’na sorulan enflasyon rakamları için Kömürcüoğlu’nun yorumları enflasyonun bu şekilde sabit değerler üzerinde gitmesi ile yıllık enflasyon oranı tahminimiz yüzde 10 civarında olacaktır şeklinde oldu.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci ise enflasyon üzerindeki en büyük baskının işlenmiş gıda enflasyonuna ait olduğunu belirterek enerji ve elektrik fiyatlarında yaşanan artışında enflasyon üzerinde rol oynadığını ifade etti. Fiyatlarda yaşanan artış sebebi ile tek haneli rakamda sabit kalabilmek için uzun bir yol olduğunu dile getiren Kıvci, kalıcı tek haneli enflasyon için henüz zaman var ifadesini kullandı. Son dönemde yaşanan normalleşme ile birlikte enflasyon üzerindeki baskıların azalacağını vurgulayan Kıvci’ye göre bu normalleşmesinin etkisi kur rakamları üzerinde etkili olacak. 

 
Enflasyon Muammer Kömürcüoğlu TÜFE
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