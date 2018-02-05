Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) Başkanı olan Haruhiko Kuroda, banka tarafından parasal gevşeme politikasının devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

Japonya’daki enflasyonun yüzde 2 oranından uzak kalması ile birlikte Japonya Merkez Bankası’nın ultra gevşek para politikasına devam etmesi gerektiğini söyleyen BOJ Başkanı Kuroda’ya, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından da destek geldi. Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından yapılan açıklamaya göre bu para politikasının banka tarafından sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Shinzo Abe, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) yüzde 2 enflasyon başarısını devam ettirebilmesi açısından ultra gevşek para politikasını devam ettireceğinden umutlu olduğunu dile getirdi. Bu politikayı “cesur parasal gevşeme” olarak adlandıran Japonya Başbakanı, Japon ekonomisinin güçlendiğini dile getirebileceğini fakat deflasyonun ortadan kaldırıldığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

BOJ Ne Yapacak?

Japonya Başbakanı ve BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda tarafından yapılan ultra gevşek para politikasına devam çağrısı için bankadan çıkacak kararın ne yönde olacağı henüz bilinmiyor. Banka tarafından henüz bir açıklama yapılmasa da BOJ’un ultra gevşek para politikasına devam edeceği hakkında ekonomistler açıklamalarda bulunmaya başladı.

Japonya’nın nüfusunun büyük bir çoğunluğunun yaşlı nüfustan oluşması ve sürekli olarak ekonomilerinde tasarruf yapmaları gerektiği için yaşanan deflasyondan şikayetçi olan yöneticiler , çareyi enflasyon oranlarının arttırılmasında arıyor. Banka tarafından yüzde 2 oranında enflasyona sahip olmanın önemli bir nokta olduğunu savunulsa da yöneticiler bu durgunluk döneminden oldukça şikayetçi. Enflasyonun bugün itibari ile yüzde 3’e yakın bir oran yaşaması Japon vatandaşlarını zor duruma soktuğu için vatandaşlar tarafından enflasyon istenmiyor.