ABD Borsaları yeni haftaya değer kaybederek başladı. Dow Jones Endeksi, yüzde 1.1 oranında gerilemeyle (300 Puan) 25.259.95 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0.7 oranında gerilemeyle 2.741.26 puana, Nasdaq Endeksi yüzde 0.8 oranında gerilemeyle 7.184.00 puana düştü. ABD Borsaları haftanın son işlem gününü keskin bir düşüşle sonlandırmıştı. Dow Jones Endeksi, 600 puandan daha fazla gerileyerek Aralık 2008 senesinden bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

JPMorgan, ABD tahvil faizlerindeki artışın gelişen piyasalarda endişelere neden olmaması gerektiğini belirtti. JPMorgan Asset Management’ın yapmış olduğu açıklamalarda, gelişen piyasa yatırımcılarının ABD Hazine tahvili faizlerindeki artıştan sonra tahvil piyasasında 2013 senesinde yaşanan krizin tekrarlanacağı yönündeki düşüncelerin yersiz olduğu ifade edildi. Gelişen ülkelerin yerel para ve dolar cinsinden tahvil göstergeleri, ABD'de 10 seneli Hazine tahvillerinin faizinin dört sene içindeki en yüksek seviyesine ulaşması ve hisse senedi piyasalarındaki satışları desteklemesiyle Cuma günü Mayıs ayından bu yana olan en büyük düşüşünü yaşadı.

Portföyler Eş Zamanlı Büyümeye Uygun Olarak Düzenlendi

JPMorgan gelişen piyasa tahvilleri fonu yöneticisi Diana Amoa, eş zamanlı küresel büyümenin gelişen piyasalar için daima pozitif bir gelişme olduğunu dile getirdi. Bu büyümeyi beklediklerini ifade eden Amoa, portföylerin bu hareketlenmelere hazırlıklı olduğuna dikkat çekti. Amoa, bu portföy hazırlığının ABD tahvili faizlerinin sağlıklı bir şekilde tekrar fiyatlanması olduğunu anlattı.

ABD'de ISM hizmet endeksi, Ocak ayında 56'dan 59.9'a çıktı. Endeksi bu seviyesi Ağustos 2005 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviye olarak belirlendi. Beklentiler ise endeksin 56.7'e yükselmesi yönündeydi. Yeni siparişler endeksi 54.5'ten 62.7'ye, istihdam endeksi 56.3'ten 61.6'ya çıktı. Bu verilere göre istihdam endeksi, endeksin değerlendirilmeye başlandığı 1997 senesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.