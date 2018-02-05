Bankanın toplam aktiflerinin 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 80 artarak 14.3 milyar liraya ulaştığını bildiren Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kullandırılan nakdi fonların yüzde 103 oranında artış göstererek 11.7 milyar liraya, gayri nakdi fonların ise yüzde 74 oranında artış göstererek 6.1 milyar liraya ulaştığını aktardı. Türkiye ekonomisine sağlanan desteğin toplam 17.8 milyar liraya yükseldiğine dikkat çeken Özdemir, Ziraat Katılım'ın bilançosunda nakdi finansmanların payının bir önceki seneye göre 10 puan artarak yüzde 80 seviyesine yükseldiğini ifade etti. Özdemir, bu süreçte ekonominin en önemli unsuru olan KOBİ'lere ve reel sektörün finansmanına yönelik desteklerinin artarak devam ettiğini vurguladı.

6 Farklı Ülkeden 13 Banka Fon Sağladı

2017 sene sonu itibarıyla toplam cari ve katılma hesaplarında bir önceki seneye kıyasla yüzde 78 oranında artış yaşandığını ve 10 milyar lira hamca ulaşıldığı belirtildi. Kaynak çeşitliliğinin artması ve kapsamının genişletilmesi için yurt içi ve yurt dışı bankalardan fon sağlanmasına 2017 senesinde de devam edildi. Fon sağlanması için 2016 senesinde temin edilen 155 milyon dolar tutarındaki murabaha sendikasyonunun, 2017 senesindeki itfası 6 farklı ülkeden 13 bankanın katılımıyla 236 milyon dolar olarak güncellendi. Dönem içinde banka iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama yoluyla 1.1 milyar lira tutarında 9 adet kira sertifikası ihracı yapıldı ve nitelikli yatırımcılardan beklenenin çok üstünde talep geldi.

Mayıs 2017 senesinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankanın yabancı para cinsinden uzun vadeli notunun BB+ olarak açıklandığını anımsatan Özdemir, bu durumun Türkiye ekonomisine ve bankaya olan güvenin bir göstergesi olduğuna işaret etti. Özdemir, 2017 senesinde Hazine Müsteşarlığı'nın Ziraat Katılım'a sağladığı 500 milyon lira tutarında ek sermayenin ve bankanın şube ağını genişletmeye yönelik sabit sermaye harcamalarının azalmasının 2017 senesi bilançosundaki sağlıklı büyümeyi desteklediğini dile getirdi.