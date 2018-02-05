Broadcom Ltd’nin yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, özellikle Apple, Samsung ve LG olmak üzere çoğu marka için çip üreten Qualcomm için hazırladığı teklifini güncelledi. 2017 senesi Kasım ayında 100 milyar dolar tutarında bir teklif sunan Broadcom, sonrasında bu teklifi 105 milyar dolara yükseltmişti. Şimdi ise şirket teklifini 121 milyar dolara revize etti. Qualcomm’un bu teklifi kabul etmesi halinde 121 milyar dolar değerindeki bu satın alma, teknoloji sektöründe şimdiye kadarki en yüksek tutarlı satın alma işlemi olacak.

Yapılan açıklamalarda, teklifin son teklif olduğu ve her Qualcomm hissesi için 60 dolar nakit, geri kalan 22 dolarlık bölümü Broadcom hisselerinden karşılanmak üzere toplam 82 dolarlık bir paket sunulduğuna dikkat çekildi. Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, 105 milyar dolar tutarındaki teklifin değerlendirmek için bile önemsiz olduğunu dile getirmişti.

Broadcom CEO'su Hock Tan, güncellenen teklifle Mollenkopf ve yönetim kurulu üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışıyor fakat gelecek ay Qualcomm hissedarları yönetim kurulu için aday seçimi yapacak. Broadcom'un açıklamalarında, şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinden Paul Jacobs ve bir kişiye daha teklif götürüldüğü belirtildi.

Açıklamaların Ardından Qualcomm Hisseleri Düştü

Haberlerden sonra Qualcomm hisseleri yüzde 2 oranında değer kaybederek 64.8 dolara geriledi. Broadcom hisseleri ise yüzde 1 oranında artarak 237.5 dolara yükseldi. Qualcomm’un yapmış olduğu resmi açıklamalarda, teklifle ilgili yönetim kurulunun detaylı incelemesi bitmeden bir yorum yapılmayacağı aktarıldı. Satın almanın gerçekleşmesi halinde Broadcom ve Qualcomm ortaklığı Intel ve Samsung'un arkasından çip üreticileri arasında 3. sıraya yerleşecek.