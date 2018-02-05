Türkiye’nin Enerji Sektörü 2018’de İz Bırakacak
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Türkiye’nin Enerji Sektörü 2018’de İz Bırakacak


Türkiye’nin Enerji Sektörü 2018’de İz Bırakacak
Türkiye’nin Enerji Sektörü 2018’de İz Bırakacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-05 Saat: 23:14:55
Anasayfa Eko Gündem Türkiye’nin Enerji Sektörü 2018’de İz Bırakacak

Türkiye’ye 2018 senesinde Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın stratejisini açıklayacağı yerli enerji politikaları iz bırakacak.

Türkiye’nin 2018 senesinde yerli kömür üretim hedefinin 100 milyon ton olduğuna dikkat çeken Albayrak, rüzgâr enerjisinde kurulu gücün 6353 megavata ulaştığını belirterek, Türkiye’nin jeotermal enerjide en hızlı büyüyen ülke olunduğunu vurguladı. Hedeflerin 2019 senesinde 700 megavat kurulu güç olduğunu da ifadelerine ekleyen Albayrak, dünyada enerji tüketiminin hızla artması nedeniyle güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin enerji alanında yapacağı en önemli çalışmaların yerli enerji politikaları olduğunu ifade eden Albayrak, küresel enerji tüketiminin 2040 senesine kadar yüzde 28 oranında artmasının öngörüldüğünü belirterek, Türkiye’nin bu artışa 2018 senesinde hazırlanmaya başlayacağına işaret etti.

Yerli kaynakları destekleyen stratejilerle Türkiye’nin enerji sektöründe 2018 senesine iz bırakacağını belirten Albayrak, Türkiye’nin ilk derin deniz sondajı, temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı, Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ve yerli kömür teşviklerinin bu sene gündemde olacağını dile getirdi. 2019 senesi sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallerinin toplam kurulu gücünün 45 bin megavatın üzerine çıkarılmasını hedeflediklerini aktaran Albayrak, elektrik üretim portföyünde rüzgâr enerjisinin önemli bir aşamaya getirilmesini, güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 2019 senesi sonuna kadar 3 bin megavata çıkarılmasını ve jeotermal enerjiden elektrik üretimi için kurulu gücün 2019 senesi sonunda 700 megavata çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Kömür Rezervleri Ekonomiye Kazandırılacak

Türkiye’nin elektrik üretiminde kömürün yüzde 21 oranında paya sahip olduğunu anlatan Albayrak, Enerji Bakanlığı’nın 2023 senesine kadar bütün yerel linyit ve taşkömürü rezervlerini enerji üretimi amaçlı değerlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunacağını ve özel sektöre teşvik olanaklarıyla destek paketleri sunacağını açıkladı. Albayrak, Türkiye’de 17 milyar tonu aşkın el değmemiş yerli kömür rezervinin ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını aktardı.

 
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